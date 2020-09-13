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Эвакуация автомобиля на штрафстоянку

В Узбекистане за отсутствие страховки не будут забирать авто на штрафстоянку

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200913/14966109/V-Uzbekistane-za-otsutstvie-strakhovki-ne-budut-zabirat-avto-na-shtrafstoyanku.html

Закон вступит в силу после подписания документа президентом республики.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Депутаты Олий Мажлиса одобрили закон об отмене задержания авто из-за отсутствия у водителя страхового полиса.

"Отменятся порядок задержания транспортных средств за отсутствие у водителей при себе страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Этим усиливаются гарантии имущественных прав граждан, что способствует предотвращению коррупционных явлений из-за уменьшения штрафной базы для граждан", — говорится на сайте Сената.

Данные изменения были внесены в статью 291 (Основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств) Кодекса об административной ответственности.

Водитель за рулем автомобиля
© CC0 / pixabay
В Узбекистане продлили срок замены старых водительских удостоверений

Ранее петиция об отмене данной практики, в частности, за нарушение срока прохождения техосмотра была опубликована на портале коллективных обращений Mening fikrim.

Она набрала больше 10 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения парламентом.

Напомним: согласно постановлению правительства, требование об оформлении полиса ОСГО в бумажной форме будет отменено после того, как истечет срок замены водительских удостоверений старого образца.

Теги:
Сенат Олий Мажлиса, Узбекистан, автостраховка, страховка, штраф, машина



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