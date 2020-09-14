Какие школы Ташкента возобновляют учебу в традиционной форме — список

Отмечается, что только в 143 из 318 школ начнутся очные занятия. Другие общеобразовательные учреждения пока что будут проводить телевизионные уроки в рамках проекта "Онлайн школа".

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Главное управление народного образования Ташкента опубликовало список школ, которые с сегодняшнего дня возобновят новый учебный год в очной форме.

Бектемирский район:

— школа №289.

Мирабадский район:

— школы № 31, 56, 57, 60, 65, 94, 125, 147, 154, 158, 175, 213, 214, 218, 328.

Мирзо-Улугбекский район:

— школы № 18, 27, 49, 50, 64, 121, 208, 209, 210, 221, 223, 241 и Государственная общеобразовательная специализированная филологическая школа.

Алмазарский район:

— школы № 1, 11, 15, 16, 24, 29, 36, 46, 159, 165, 185, 224, 233, 234, 242, 243, 249, 261, 298, 326 и школа-интернат №106.

Сергелийский район:

— школы № 2, 55, 33, 76, 266, 267, 269, 303.

Учтепинский район:

— школы № 14, 38, 44, 81, 106, 107, 193, 194.

Чиланзарский район:

— школы № 66, 184, 200, 280.

Шайхантахурский район:

— школы № 10, 19, 37, 39, 40, 41, 34а, 59, 82, 84, 85, 92, 113, 132, 136, 157, 180а, 169, 186, 254, 262, 314, 316, 320, 324.

Юнусабадский район:

— школы № 5, 9, 12, 17, 21, 43, 51, 58, 63, 70, 80, 96, 98, 246, 250, 257, 259, 260, 271, 272, 273, 288, 327 и Государственная специализированная общеобразовательная школа с углубленным изучением естественных предметов.

Яккасарайский район:

— школы № 25, 26, 48, 89, 118, 144, 172, 321.

Яшнабадский район:

— школы № 30, 69, 151, 161, 166, 212, 227, 244.

"Пользуясь случаем, просим родителей ответственно подходить к этому процессу, строго соблюдать санитарные правила, беречь здоровье наших детей и близких", — говорится в сообщении ГУНО.

Другие столичные школы до возобновления образовательного процесса в традиционной форме будут проводить занятия в формате телеуроков в рамках проекта "Онлайн-школа".