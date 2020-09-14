18:23 14 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12162.56
  • USD10274.17
Поиск

Швейцария назвала условия возврата арестованных средств Гульнары Каримовой

© Sputnik / Валерий Левитин
Общество
Получить короткую ссылку
224210
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/0e/14967302.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200914/14967573/Shveytsariya-nazvala-usloviya-vozvrata-arestovannykh-sredstv-Gulnary-Karimovoy.html

Согласно рамочному соглашению, подписанному между двумя странами, активы в размере 131 млн долларов, изъятых со швейцарских счетов дочери первого президента Гульнары Каримовой, будут возвращены Узбекистану.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Швейцария и Узбекистан договорились об условиях возврата средств, конфискованных со счетов Гульнары Каримовой в рамках одного из уголовных процессов.

Гульнара Каримова
© AFP 2018 / Amy Sussman
Узбекистан будет отчитываться о возвращенных активах Гульнары Каримовой

В рамочном соглашении, подписанном сторонами, также изложены основные принципы реституции.

Активы в размере 131 млн долларов должны быть использованы для "улучшения условий жизни народа" Узбекистана, а также инвестированы в проекты, поддерживающие устойчивое развитие республики, говорится в заявлении швейцарского правительства.

Также Узбекистан должен будет обеспечить прозрачный и подотчетный мониторинг за расходованием этих средств, подчеркнули в кабмине.

На данный момент, в рамках открытого уголовного дела против Каримовой остаются замороженными еще 650 млн швейцарских франков (715 млн долларов).

В правительстве Швейцарии отметили, что в случае возвращения этих средств Узбекистану на них будут распространяться те же условия реституции.

Instagram
Власти Узбекистана вернули из Франции активы Гульнары Каримовой на $10 млн

Напомним: в 2012 году генпрокуратура Швейцарии заморозила активы Гульнары Каримовой на сумму около 800 млн швейцарских франков. Часть этих средств — около 131 млн долларов — была конфискована в 2019 году.

В августе 2015-го Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а в декабре 2017-го в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Суд 18 марта увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.

Теги:
Узбекистан, деньги, Гульнара Каримова, Швейцария



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ужин в самолете: новый вид ресторанов в Таиланде - фотолента
36-й день протестов: в Беларуси "Марш героев" собрал тысячи человек — видео
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться