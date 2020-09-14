Как воспитать в ребенке интерес к учебе— советы для родителей от МНО

В ведомстве отметили, что, безусловно, чтобы соблюдать эти правила, придется психологически и физически напрячься, но "игра стоит свеч".

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Министерство образования опубликовало несколько рекомендаций для родителей, как мотивировать ребенка к учебе.

Совет №1: ни один вопрос ребенка не должен оставаться без ответа

В ведомстве порекомендовали всегда придерживаться этого правила.

Совет №2: поддерживайте все познавательные увлечения ребенка

Если ему нравится биология, то важно этот интерес поддержать. К примеру — купить энциклопедию по биологии, посетить вместе публичные лекции, семинары по интересующей ребенка тематике.

Совет №3: купите автобиографии великих ученых в тех областях, которые заинтересовали ребенка

После прочтения книги обсудите ее: что помогло достичь успехов главному герою в профессиональной деятельности и как этого можно было бы добиться ребенку.

Совет №4: поинтересуйтесь атмосферой в школе, где учится ребенок

"Ходите на родительские собрания — это очень помогает в прояснении атмосферы", — посоветовали в МНО.

Также изучите атмосферу в коллективе. Окружение должно стимулировать учащегося к новым успехам.

А если это слабый класс, у него не будет мотивации учиться, поскольку он и так самый умный.

Создайте нужное окружение своему ребенку.

"Если большинство друзей будет учиться лучше, ваш ребенок обязательно подтянется — закон социальной психологии", — добавили в ведомстве.

Совет №5: визуализируйте цели

Нарисуйте вместе с ребенком привлекательную и значимую для него цель, которая будет зависеть от его успехов в учебе.

Важно, чтобы она была достижима, конкретна и насыщена яркими положительными эмоциями.

Совет №6: не ругайте за плохие оценки и не сравнивайте с другими детьми

"Не реагируйте слишком бурно на плохие оценки, не сравнивайте с братьями–сестрами или одноклассниками. Запомните: в любой ситуации вы — союзник своему ребенку", — отметили в МНО.

В ведомстве рекомендуют найти правильный баланс одобрения и контроля.

Совет №7: при поиске причин плохой успеваемости мыслите шире

Спад интереса к учебе может быть обусловлен и физиологическими причинами. В этом случае школьникам рекомендуется делать частые перерывы между занятиями и побольше отдыхать.

В МНО подчеркнули: умный, одаренный ребенок не всегда имеет хорошие оценки. И наоборот.