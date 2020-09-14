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Узбекистанка заняла третье место в конкурсе Краса Вселенной-2021

Узбекистанка заняла третье место в конкурсе "Краса Вселенной-2021"

Пресс-служба
Общество
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В отборочном туре конкурса принимали участие конкурсантки из 10 стран, а в финале конкурса оказались участницы из России, Узбекистана, Гамбии и Бангладеша.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Организаторы конкурса "Краса Вселенной" подвели итоги пятого международного конкурса красоты "Краса Вселенной 2021" - третье место заняло узбекистанка, сообщает пресс-служба.

В связи с короновирусным кризисом конкурс прошел в сокращенном онлайн-формате.

"Титул "Краса Вселенной 2021" достался москвичке Юлиане Голдман. Второе место и титул "Вторая Краса Вселенной 2021" достался тюменке Елене Станиславской. Третье место и титул "Третья Краса Вселенной 2021" отправился в Узбекистан Лилиане Шайхутдиновой", - говорится в сообщении.

Узбекистанка заняла третье место в конкурсе Краса Вселенной-2021
Пресс-служба
Узбекистанка заняла третье место в конкурсе "Краса Вселенной-2021"

Известно, что Лилиане - 30 лет, она работает в турагенстве в Ташкенте, училась на филолога.

Узбекистанка заняла третье место в конкурсе Краса Вселенной-2021
Пресс-служба
Узбекистанка заняла третье место в конкурсе "Краса Вселенной-2021"

В отборочном туре конкурса принимали участие конкурсантки из 10 стран, а в финале конкурса оказались участницы из России, Узбекистана, Гамбии и Бангладеша.

Как сообщают организаторы, это был последний конкурс красоты и более он не будет проводиться.

 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, девушки, девушки, девушка, конкурс красоты, Конкурс



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