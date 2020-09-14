Цена вопроса — $500: в Бухаре задержали мошенника, обещавшего устроить в вуз

Это далеко не единичный подобный случай. Сейчас, в период сдачи вступительных экзаменов и поступления в вузы, все чаще стали объявляться желающие "навариться" на абитуриентах,

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Бухары задержали мошенника, обещавшего устроить на учебу в Бухарский нефтегазовый колледж местного жителя.

Правда не бесплатно, а за символическую плату в 500 долларов.

Задержанный Р.Ф. втерся в доверие к Х.М. и, хвастаясь своими связями в этом учебном заведении, обещал организовать все по высшему разряду.

Однако парень усомнился в намерениях нового знакомого и обратился в органы.

7 сентября сотрудники областных управлений Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана и СГБ задержали фигуранта вблизи колледжа в момент получения денег.

В отношении Р.Ф. возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РУз.

Ведутся следственные мероприятия.