18:24 14 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12162.56
  • USD10274.17
Поиск
Денежные купюры США.

Цена вопроса — $500: в Бухаре задержали мошенника, обещавшего устроить в вуз

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
Получить короткую ссылку
132 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200914/14972515/Tsena-voprosa--500-v-Bukhare-zaderzhali-moshennika-obeschavshego-ustroit-v-vuz.html

Это далеко не единичный подобный случай. Сейчас, в период сдачи вступительных экзаменов и поступления в вузы, все чаще стали объявляться желающие "навариться" на абитуриентах,

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Бухары задержали мошенника, обещавшего устроить на учебу в Бухарский нефтегазовый колледж местного жителя.

Узбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте
AFP / YURI KORSUNTSEV
В Карши задержали педагога, обещавшего "посодействовать" в поступлении в вуз

Правда не бесплатно, а за символическую плату в 500 долларов.

Задержанный Р.Ф. втерся в доверие к Х.М. и, хвастаясь своими связями в этом учебном заведении, обещал организовать все по высшему разряду.

Однако парень усомнился в намерениях нового знакомого и обратился в органы.

7 сентября сотрудники областных управлений Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана и СГБ задержали фигуранта вблизи колледжа в момент получения денег.

В отношении Р.Ф. возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РУз.

Ведутся следственные мероприятия.

Теги:
мошенник, мошенничество, Узбекистан, Бухара, абитуриенты, вузы, поступление в университет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ужин в самолете: новый вид ресторанов в Таиланде - фотолента
36-й день протестов: в Беларуси "Марш героев" собрал тысячи человек — видео
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться