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В Ташкенте вынесли приговор мошенникам из центра занятости Korean & Migrations

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200914/14973646/V-Tashkente-vynesli-prigovor-moshennikam-iz-tsentra-zanyatosti-Korean--Migrations.html

Осужденные обещали гражданам трудоустройство в Южной Корее, оформляли поддельные документы.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Яккасарайский районный суд вынес приговор двенадцати фигурантам, причастным к деятельности агентства занятости Korean and Migration.

Подсудимые были признаны виновными по следующим статьям: "Мошенничество", "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование", "Легализация доходов, полученных от преступной деятельности" УК РУз.

Суд приговорил:

  • директора агентства К. Отакулова к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, ему запрещено занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 3 года;
  • главу Наманганского областного филиала агентства О. Кабилова к 9 годам тюрьмы в колонии строгого режима. Ему также запрещено в течение 3 лет занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью;
  • учредителя агентства Х. Турдиева, директора по учебным делам М. Аликулову, делопроизводителя Наманганского областного филиала А. Шамшиддинову, а также кассира филиала О. Жураеву к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Им запрещено в течение 3 лет занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью;

  • бухгалтера М. Отажонову к 5 годам 9 месяцам и 21 дню лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 3 года. Также она лишена на 3 года права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью;

  • инспектора отдела кадром Р. Нуралиеву к 6 годам и 1 месяц тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора на 3 года. Аналогичное решение было принято по поводу права занимать должности, связанные с материальной ответственностью;

  • партнера агентства Канг Н.К. к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима;

  • посредника Ж. Хидирова также к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

По 6 с лишним лет получили еще два фигуранта дела — И. Джаббарова (исполнение приговора отстрочено на 3 года) и Ф. Камалов (в колонии общего режима).

Центр занятности Korean and Migrations xususiy bandlik agentligi занимался трудоустройством граждан в Южной Корее. 

Однако на деле осужденные оформляли работникам поддельные договоры и квитанции.

Теги:
мошенничество, тюрьма, суд, трудоустройство, работа, Ташкент



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