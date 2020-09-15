Здания и памятники Узбекистана окрасят в синий в поддержку людей с аутизмом

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Сегодня вечером по всей республике пройдет акция в поддержку людей с аутизмом.
Об этом сообщает Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана.
В рамках акции #moviynurtarat крупные городские сооружения и архитектурные памятники страны будут подсвечены синим цветом.
"В Ташкенте к акции уже присоединились гостиницы Wyndham, Radisson Blu Hotel, Hyatt Regency Tashkent и Hilton, здание Национального банка Узбекистана и Музей истории Темуридов. Также будет подсвечено колесо обозрения в парке Anhor Lokomotiv", — отметили в фонде.
В Самарканде в синие цвета окрасится архитектурный ансамбль на площади Регистан.
Данная акция призвана не только поддержать людей с аутизмом, но и привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются люди с РАС при интеграции в социальную среду.