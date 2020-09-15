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В Ташкенте перекроют одну из дорог

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200915/14980266/V-Tashkente-perekroyut-odnu-iz-dorog.html

Движение по улице Мухтара Ашрафи, расположенной в Яшнабадском районе, в отрезке от улицы Фаргона Йули до улицы Алимкент будет осуществляться по одной полосе движения.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В Ташкенте будут проводить дорожные работы на улице Мухтара Ашрафи, сообщает хокимият.

"В связи с проведением дорожных работ, до 11:00 16 сентября движение по улице Мухтара Ашрафи, расположенной в Яшнабадском районе, в отрезке от улицы Фаргона Йули до улицы Алимкент будет осуществляться по одной полосе движения", - говорится в сообщении.

Во избежание возможных пробок водителям рекомендуют воспользоваться объездными путями.

В Ташкенте перекроют одну из дорог
Пресс-служба хокимията
В Ташкенте перекроют одну из дорог
Теги:
перекрытие движения, дороги, дорога, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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