В Ташкенте перекроют одну из дорог

Движение по улице Мухтара Ашрафи, расположенной в Яшнабадском районе, в отрезке от улицы Фаргона Йули до улицы Алимкент будет осуществляться по одной полосе движения.
ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В Ташкенте будут проводить дорожные работы на улице Мухтара Ашрафи, сообщает хокимият.
"В связи с проведением дорожных работ, до 11:00 16 сентября движение по улице Мухтара Ашрафи, расположенной в Яшнабадском районе, в отрезке от улицы Фаргона Йули до улицы Алимкент будет осуществляться по одной полосе движения", - говорится в сообщении.
Во избежание возможных пробок водителям рекомендуют воспользоваться объездными путями.