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Самолеты авиакомпании Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево

РФ может возобновить авиасообщение между Москвой и Ташкентом уже в октябре

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200915/14980328/RF-mozhet-vozobnovit-aviasoobschenie-mezhdu-Moskvoy-i-Tashkentom-uzhe-v-oktyabre.html

Точная дата возобновления полетов пока что не определена. Однако этот вопрос может решиться в течение месяца.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Власти России не исключают возможности восстановления в октябре авиасообщения со столицами стран СНГ, в том числе с Ташкентом.

Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways
© Sputnik / Алексей Даничев
Uzbekistan Airways восстанавливает регулярные международные авиасообщения

По данным информированного источника, механизмы возобновления полетов между РФ и государствами СНГ сейчас "обсуждаются в первоочередном порядке".

Первой столицей, с которой Москва откроет авиасообщение, может стать Минск.

Ранее о возможности возобновления полетов в РФ высказывался первый замглавы Минздрава Узбекистана Баходир Юсупалиев.

Он отмечал, что авиасообщение может восстановиться в сентябре. Однако это произойдет, только в республике если улучшится эпидемиологическая обстановка.

Теги:
Авиасообщение, полеты, Москва, Ташкент, Россия



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