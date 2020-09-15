РФ может возобновить авиасообщение между Москвой и Ташкентом уже в октябре

Точная дата возобновления полетов пока что не определена. Однако этот вопрос может решиться в течение месяца.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Власти России не исключают возможности восстановления в октябре авиасообщения со столицами стран СНГ, в том числе с Ташкентом.

По данным информированного источника, механизмы возобновления полетов между РФ и государствами СНГ сейчас "обсуждаются в первоочередном порядке".

Первой столицей, с которой Москва откроет авиасообщение, может стать Минск.

Ранее о возможности возобновления полетов в РФ высказывался первый замглавы Минздрава Узбекистана Баходир Юсупалиев.

Он отмечал, что авиасообщение может восстановиться в сентябре. Однако это произойдет, только в республике если улучшится эпидемиологическая обстановка.