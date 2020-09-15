РФ может возобновить авиасообщение между Москвой и Ташкентом уже в октябре

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Власти России не исключают возможности восстановления в октябре авиасообщения со столицами стран СНГ, в том числе с Ташкентом.
По данным информированного источника, механизмы возобновления полетов между РФ и государствами СНГ сейчас "обсуждаются в первоочередном порядке".
Первой столицей, с которой Москва откроет авиасообщение, может стать Минск.
Ранее о возможности возобновления полетов в РФ высказывался первый замглавы Минздрава Узбекистана Баходир Юсупалиев.
Он отмечал, что авиасообщение может восстановиться в сентябре. Однако это произойдет, только в республике если улучшится эпидемиологическая обстановка.