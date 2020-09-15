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Uzbekistan Airways удвоила количество рейсов в Минск — новое расписание

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200915/14981794/Uzbekistan-Airways-udvoila-kolichestvo-reysov-v-Minsk--novoe-raspisanie.html

Со следующей недели авиаперевозчик будет выполнять по два рейса в неделю. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличила частоту рейсов, выполняемых из Ташкента в Минск и обратно.

"Начиная с 24 сентября, рейсы в Минск будут выполняться 2 раза в неделю", — говорится на сайте авиаперевозчика.

Расписание рейсов:

Рейс HY 709 Ташкент — Минск (время местное):

•  вылет – 8.30 (понедельник и четверг)

•  прибытие – 11.45.

Рейс HY 710 Минск – Ташкент (время местное):

•  вылет – 13.15 (понедельник и четверг);

•  прибытие – 20.00.

Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, а также в ближайших офисах продажи АО Uzbekistan Airways или у агентов по продаже.

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Стоимость билетов начинается от 277 долларов. 

Теги:
рейс, авиаперелет, перелеты, самолет, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Минск, Беларусь



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