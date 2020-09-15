Uzbekistan Airways удвоила количество рейсов в Минск — новое расписание

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличила частоту рейсов, выполняемых из Ташкента в Минск и обратно.
"Начиная с 24 сентября, рейсы в Минск будут выполняться 2 раза в неделю", — говорится на сайте авиаперевозчика.
Расписание рейсов:
Рейс HY 709 Ташкент — Минск (время местное):
• вылет – 8.30 (понедельник и четверг)
• прибытие – 11.45.
Рейс HY 710 Минск – Ташкент (время местное):
• вылет – 13.15 (понедельник и четверг);
• прибытие – 20.00.
Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, а также в ближайших офисах продажи АО Uzbekistan Airways или у агентов по продаже.
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Стоимость билетов начинается от 277 долларов.