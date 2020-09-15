В Ташкенте снова заработал парк Ашхабад

В Instagram пообещали посетителям захватывающие аттракционы, огромное количество развлечений и еду на любой вкус.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. С сегодняшнего дня, 15 сентября, парк Ashxobod Sayilgohi возобновляет свою работу в прежнем режиме.

"Готовы вновь поднять уровень адреналина на максимум? Тогда с нетерпением ждем вас!", - говорится в сообщении парка.

В Instagram парка пообещали посетителям захватывающие аттракционы, огромное количество развлечений и еду на любой вкус.

Помимо этого, с понедельника по пятницу с 14:00 до 18:00 действует акция: за 20 000 сумов можно приобрести билет на 25 аттракционов, а с понедельника по пятницу с 14:00 до 18:00.