20:37 15 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Парк Ашхабад в Ташкенте

В Ташкенте снова заработал парк Ашхабад

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
101 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200915/14983551/V-Tashkente-snova-zarabotal-park-Ashkhabad.html

В Instagram пообещали посетителям захватывающие аттракционы, огромное количество развлечений и еду на любой вкус.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. С сегодняшнего дня, 15 сентября, парк Ashxobod Sayilgohi возобновляет свою работу в прежнем режиме.

"Готовы вновь поднять уровень адреналина на максимум? Тогда с нетерпением ждем вас!", - говорится в сообщении парка.

В Instagram парка пообещали посетителям захватывающие аттракционы, огромное количество развлечений и еду на любой вкус.

Помимо этого, с понедельника по пятницу с 14:00 до 18:00 действует акция: за 20 000 сумов можно приобрести билет на 25 аттракционов, а с понедельника по пятницу с 14:00 до 18:00.

Теги:
аттракционы, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, парк, парк



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Smiley фотографа Arthur Telle Thiemenn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
Смешные и милые: герои фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards
Лавров о ситуации с Навальным: наши западные партнеры перешли все рамки приличия
Лавров о ситуации с Навальным: "Запад перешел все рамки дозволенного"
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться