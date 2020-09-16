В Узбекистане запретили дезинфекционные туннели

Решение принято на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Читайте подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. В Узбекистане запрещается использование дезинфекционных туннелей по рекомендации ВОЗ, сообщает пресс-секретарь Министерства здравоохранения Узбекистана Фуркат Санаев.

Следующие подробности будут представлены позже, заявили в министерстве.

"Решение принято на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что дезинфекционные туннели не только бесполезны, но и вредны для человеческого организма.

Отмечается, что в дезинфекционных туннелях применяются хлорированные растворы, которые оказывают очень вредное воздействие на организм.

Суть в данных устройствах в том, что человек проходит через них по несколько раз в день.

В свою очередь, регулярное использование любого химического вещества может со временем вызвать аллергическую реакцию и спровоцировать осложнения от легкого покраснения верхних дыхательных путей до ожогов.

Это впоследствии может привести к развитию аллергического ринита, конъюнктивита, бронхита и даже бронхиальной астмы.