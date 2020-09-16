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В Узбекистане запретили дезинфекционные туннели

© AFP 2018 / Tang Chhin Sothy
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (862)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200916/14985225/V-Uzbekistane-zapretili-dezinfektsionnye-tunneli.html

Решение принято на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Читайте подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. В Узбекистане запрещается использование дезинфекционных туннелей по рекомендации ВОЗ, сообщает пресс-секретарь Министерства здравоохранения Узбекистана Фуркат Санаев.

Следующие подробности будут представлены позже, заявили в министерстве.

"Решение принято на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что дезинфекционные туннели не только бесполезны, но и вредны для человеческого организма. 

Отмечается, что в дезинфекционных туннелях применяются хлорированные растворы, которые оказывают очень вредное воздействие на организм. 

Во всех рынках при входе установлены дезинфекционные туннели для посетителей
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Минздрав: дезинфекционные туннели — самый бесполезный способ борьбы с COVID-19

Суть в данных устройствах в том, что человек проходит через них по несколько раз в день.

В свою очередь, регулярное использование любого химического вещества может со временем вызвать аллергическую реакцию и спровоцировать осложнения от легкого покраснения верхних дыхательных путей до ожогов. 

Это впоследствии может привести к развитию аллергического ринита, конъюнктивита, бронхита и даже бронхиальной астмы.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (862)
Теги:
дезинфекция, пандемия, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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