Назначены новые хокимы двух районов Ташкентской области

Главы местных администраций были избраны в ходе проведения внеочередной сессии Советов народных депутатов. Должностные лица уже приступили к выполнению своих обязательств.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Во время проведения внеочередных сессий Советов народных депутатов были назначены хокимы двух районов Ташкентской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Руководителем Пскентского района назначен Рихсиев Рахимжон Миркодирович. Ранее он работал помощником хокима Ташкентской области.

Пресс-служба хокимията Ташкентской области Рихсиев Рахимжон Миркодирович

Кроме того, в данной районной администрации произошли следующие кадровые изменения:

Милиев Шухрат Акмалович стал начальником УВД района;

Джураев Алишер Ашуралиевич занял должность прокурора района;

Сайфиев Жасур Равшанович назначен начальником районной налоговой инспекции.

Главой Ахангаранского района стал Абдуллаев Абдурасул Неъматович.

Пресс-служба хокимията Ташкентской области Абдуллаев Абдурасул Неъматович

Прежде Абдурасул Абдуллаев занимал должность зампредседателя Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства – генерального директора Агентства "Узбекчорванасл".