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Назначены новые хокимы двух районов Ташкентской области

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200916/14986282/V-dvukh-rayonakh-Tashkentskoy-oblasti-naznacheny-novye-khokimy.html

Главы местных администраций были избраны в ходе проведения внеочередной сессии Советов народных депутатов. Должностные лица уже приступили к выполнению своих обязательств.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Во время проведения внеочередных сессий Советов народных депутатов были назначены хокимы двух районов Ташкентской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Руководителем Пскентского района назначен Рихсиев Рахимжон Миркодирович. Ранее он работал помощником хокима Ташкентской области. 

Пресс-служба хокимията Ташкентской области
Рихсиев Рахимжон Миркодирович

Кроме того, в данной районной администрации произошли следующие кадровые изменения:

  • Милиев Шухрат Акмалович стал начальником УВД района; 
  • Джураев Алишер Ашуралиевич занял должность прокурора района;
  • Сайфиев Жасур Равшанович назначен начальником районной налоговой инспекции.

Главой Ахангаранского района стал Абдуллаев Абдурасул Неъматович. 

Пресс-служба хокимията Ташкентской области
Абдуллаев Абдурасул Неъматович

Прежде Абдурасул Абдуллаев занимал должность зампредседателя Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства – генерального директора Агентства "Узбекчорванасл".

Теги:
Хокимият, выборы хокимов, Ташкентская область



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