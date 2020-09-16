Назначены новые хокимы двух районов Ташкентской области

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Во время проведения внеочередных сессий Советов народных депутатов были назначены хокимы двух районов Ташкентской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
Руководителем Пскентского района назначен Рихсиев Рахимжон Миркодирович. Ранее он работал помощником хокима Ташкентской области.
Кроме того, в данной районной администрации произошли следующие кадровые изменения:
- Милиев Шухрат Акмалович стал начальником УВД района;
- Джураев Алишер Ашуралиевич занял должность прокурора района;
- Сайфиев Жасур Равшанович назначен начальником районной налоговой инспекции.
Главой Ахангаранского района стал Абдуллаев Абдурасул Неъматович.
Прежде Абдурасул Абдуллаев занимал должность зампредседателя Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства – генерального директора Агентства "Узбекчорванасл".