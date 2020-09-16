Ушел из жизни заслуженный деятель искусств Узбекистана Асил Рашидов

За свою творческую жизнь ученый создал многочисленные научно-популярные произведения, а также образовал творческую школу в области художественного перевода.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Накануне скончался заслуженный деятель искусств Узбекистана, известный ученый-педагог, литературовед и переводчик Асил Рашидов. Ему было 90 лет. Об этом сообщает агентство "УзА" со ссылкой на Министерство высшего и среднего специального образования.

Асил Рашидов родился в 1930 году в кишлаке Совунгарлик Джизакской области. В 1954 году он окончил Среднеазиатский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека) по специальности журналист.

В 1954-1958 годах он трудился в редакции газеты “Қизил Ўзбекистон” (ныне “Ўзбекистон овози”) на должности заведующего отделом.

В 1958 году поступил в аспирантуру Ташкентского государственного педагогического института и успешно окончил ее в 1961 году. Затем на протяжении 56 лет Рашидов работал в данном вузе преподавателем, доцентом, профессором кафедры узбекской литературы. В 1981 году ему была присвоена ученая степень кандидата филологических наук.

За свою творческую и плодотворную жизнь ученый создал многочисленные научно-популярные произведения, а также образовал творческую школу в области художественного перевода.

Литературовед написал книги "Инсон ва меҳнат мадҳи" ("Гимн человеку и труду"), "Сўнмас юлдузлар" ("Негаснущие звезды"), "Асрга тенгдош мактаб" ("Школа ровесница века"), "Леся Украинка", "Чиниқиш мактаби" ("Школа закаливания").

В годы независимости республики им была опубликована брошюра "Акам ҳақида» ("О брате"), посвященная памяти его брата, известного государственного и общественного деятеля Шарафа Рашидова, выпущены книги "Эзгуликка бахшида умр" ("Жизнь, посвященная благородству"), "Чингиз Айтматовнинг бадиий олами" ("Художественный мир Чингиза Айтматова") завоевали искреннее признание тысяч читателей.

Асил Рашидов перевел на узбекский язык произведения знаменитого писателя Чингиза Айтматова – "Лицом к лицу", "Джамиля", "Верблюжий глаз", "Тополек мой в красной косынке", "Прощай, Гулсари!", "Млечный путь", "Белый пароход", "Ранние журавли", "Пегий пес, бегущий краем моря", "И дольше века длится день".

Также он перевел повести известного русского писателя Александра Бека "Волоколамское шоссе" и кыргызского писателя Мирзабека Дуйсенова “Экзамен”.

Асил Рашидов стал обладателем почетных званий "Заслуженный деятель искусства Республики Узбекистан", "Заслуженный учитель Республики Узбекистан", а также он был награжден Государственной премией Республики Узбекистан и медалью "Шухрат".