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В Маргилане скончался глава медобъединения Авазбек Ганиев

Мухаммаджон Обидов / Facebook
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200916/14988058/V-Margilane-skonchalsya-glava-medobedineniya-Avazbek-Ganiev.html

Он умер в возрасте 62-х лет от резкого повышения давления и кровоизлияния в мозг (геморрагический инсульт).

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В возрасте 62-х лет ушел из жизни начальник Маргиланского городского медицинского объединения Авазбек Мадаминович Ганиев. Он умер от резкого повышения давления и кровоизлияния в мозг (геморрагический инсульт). Об этом сообщил пресс-секретарь хокимията Ферганской области Мухаммаджон Обидов.

Авазбек Ганиев родился в 1958 году. Он возглавлял Маргиланское городское медицинское объединение с 2013 года. Прежде работал на должности начальника Куштепинского районного медобъединения Ферганской области.

В начале сентября в Интернете распространилась информация о заражении Авазбека Ганиева коронавирусом. Однако позже областная администрация опровергла слухи и заявила, что он лечился в Маргиланском городском медобъединении от пневмонии и других "незаразных сопутствующих заболеваний".

Теги:
руководитель, медцентр, скончался, Узбекистан, Маргилан



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