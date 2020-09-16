В Маргилане скончался глава медобъединения Авазбек Ганиев

Он умер в возрасте 62-х лет от резкого повышения давления и кровоизлияния в мозг (геморрагический инсульт).

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В возрасте 62-х лет ушел из жизни начальник Маргиланского городского медицинского объединения Авазбек Мадаминович Ганиев. Он умер от резкого повышения давления и кровоизлияния в мозг (геморрагический инсульт). Об этом сообщил пресс-секретарь хокимията Ферганской области Мухаммаджон Обидов.

Авазбек Ганиев родился в 1958 году. Он возглавлял Маргиланское городское медицинское объединение с 2013 года. Прежде работал на должности начальника Куштепинского районного медобъединения Ферганской области.

В начале сентября в Интернете распространилась информация о заражении Авазбека Ганиева коронавирусом. Однако позже областная администрация опровергла слухи и заявила, что он лечился в Маргиланском городском медобъединении от пневмонии и других "незаразных сопутствующих заболеваний".