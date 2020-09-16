Ужесточат ли в Узбекистане карантин с 15 октября из-за роста заболеваемости

Напомним: с 15 августа в Узбекистане начали смягчать карантин, однако ряд ограничений был сохранен. Сейчас на лечении от COVID-19 находятся 3 313 человека.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков рассказал, ужесточат ли в Узбекистане карантинные ограничения с 15 октября в связи с ростом числа заболевших COVID-19.

"Прежде всего, следует отметить, что карантинные меры в нашей стране не отменены, а смягчены. Однако количество случаев заражения коронавирусом среди населения не снижается из-за беспечности граждан", — заявил эпидемиолог в ходе брифинга.

Отабеков подчеркнул: ужесточат или смягчат карантин в стране, зависит от самих граждан.

Меры, призванные ограничить распространение COVID-19, важно не только разработать и утвердить, но еще и соблюдать, добавил специалист.

"Если мы будем игнорировать установленные правила, забывать о профилактических мерах и о рекомендациях врачей, то болезнь будет распространяться. Это, в свою очередь, может повлиять на решение спецкомиссии о возобновлении карантина", — отметил Отабеков.

Напомним, что власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантинные меры, однако ряд ограничений сохранился.

По последним данным, с начала пандемии в Узбекистане зарегистрировано 48 776 случаев инфицирования COVID-19, скончались 405 граждан, выздоровели — 45 058, что составляет 92,3% от общего числа заболевших.