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Ужесточат ли в Узбекистане карантин с 15 октября из-за роста заболеваемости

© AFP 2018 / YURI KORSUNTSEV
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200916/14988244/Uzhestochat-li-v-Uzbekistane-karantin-s-15-oktyabrya-iz-za-rosta-zabolevaemosti.html

Напомним: с 15 августа в Узбекистане начали смягчать карантин, однако ряд ограничений был сохранен. Сейчас на лечении от COVID-19 находятся 3 313 человека.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков рассказал, ужесточат ли в Узбекистане карантинные ограничения с 15 октября в связи с ростом числа заболевших COVID-19.

"Прежде всего, следует отметить, что карантинные меры в нашей стране не отменены, а смягчены. Однако количество случаев заражения коронавирусом среди населения не снижается из-за беспечности граждан", — заявил эпидемиолог в ходе брифинга.

Отабеков подчеркнул: ужесточат или смягчат карантин в стране, зависит от самих граждан.

Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Меры, призванные ограничить  распространение COVID-19, важно не только разработать и утвердить, но еще и соблюдать, добавил специалист.

"Если мы будем игнорировать установленные правила, забывать о профилактических мерах и о рекомендациях врачей, то болезнь будет распространяться. Это, в свою очередь, может повлиять на решение спецкомиссии о возобновлении карантина", — отметил Отабеков.

Напомним, что власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантинные меры, однако ряд ограничений сохранился.

По последним данным, с начала пандемии в Узбекистане зарегистрировано 48 776 случаев инфицирования COVID-19, скончались 405 граждан, выздоровели — 45 058, что составляет 92,3% от общего числа заболевших.

Теги:
Карантин, пандемия, Узбекистан, коронавирус



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