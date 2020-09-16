Ранее в Сети распространились сообщения о свадебном мероприятии, состоявшемся в Шайхантахурском районе Ташкента.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. В Ташкенте отгремела еще одна пышная свадьба. На этот раз - мероприятие устроил певец Вохиджон И., пишет ГУВД.

Ранее в Сети распространились сообщения о свадебном мероприятии, состоявшемся в Шайхантахурском районе Ташкента с нарушением действующих санитарно-эпидемиологических требований. Количество гостей, зафиксированных на фото и видео, превысило 50 человек.

"Работниками СЭС по данному факту организовавший мероприятие 32-летний Вохиджон И. был оштрафован по статье 54 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности. Ему был назначен штраф в размере 5 МРЗП", - говорится в сообщении.

ГУВД в очередной раз просит отнестись к санитарно-эпидемиологическим требованиям со всей серьезностью.

ГУВД Ташкента Свадебный квартал: известный певец устроил праздник в Шайхантахурском районе

"Торжественные события в жизни - не повод подвергать ваших близких и их окружение риску респираторных заболеваний, при которых возможен печальный исход", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее такую свадьбу устроил член камеди-клаб "Браво" Ахмаджон. Он организовал свою свадьбу во дворе собственного дома в Шайхантахурском районе, на которую пришло свыше 40 гостей.