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Преступник за решеткой

В Намангане задержан мошенник, присвоивший 1,6 млрд сумов

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200916/14991513/V-Namangane-zaderzhan-moshennik-prisvoivshiy-16-mlrd-sumov.html

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".  Ведется предварительное расследование.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Намангане злоумышленник обманным путем совершил сделку на 1,6 млрд сумов, сообщают в МВД Узбекистана. 

Гражданин М. У. рассказал 25-летнему Ф. Н. о своем намерении открыть в Намангане медицинский диагностический центр. Он пообещал приобрести у него для этих целей четырехэтажное здание на улице "Гирвонсой". Кроме того, в подвальном помещении дома он собирался открыть аптеку и передать ее во временное пользование самому Ф. Н.

Стоимость сооружения была оценена в 2,5 млрд сумов. Мошенник пообещал произвести полную оплату после оформления кредита в банке. Он добился перечисления денежных средств, из которых обналичил и передал Ф.Н. 900 тысяч сумов, а оставшуюся сумму в размере 1,6 млрд сумов истратил на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

 Предварительное следствие продолжается.

Теги:
Недвижимость, сделка, мошенничество, Наманган



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