В Намангане задержан мошенник, присвоивший 1,6 млрд сумов

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Намангане злоумышленник обманным путем совершил сделку на 1,6 млрд сумов, сообщают в МВД Узбекистана.

Гражданин М. У. рассказал 25-летнему Ф. Н. о своем намерении открыть в Намангане медицинский диагностический центр. Он пообещал приобрести у него для этих целей четырехэтажное здание на улице "Гирвонсой". Кроме того, в подвальном помещении дома он собирался открыть аптеку и передать ее во временное пользование самому Ф. Н.

Стоимость сооружения была оценена в 2,5 млрд сумов. Мошенник пообещал произвести полную оплату после оформления кредита в банке. Он добился перечисления денежных средств, из которых обналичил и передал Ф.Н. 900 тысяч сумов, а оставшуюся сумму в размере 1,6 млрд сумов истратил на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Предварительное следствие продолжается.