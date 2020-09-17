В Фергане запустили производство кислородных концентраторов

На предприятии ежегодно будут производить 30 тысяч кислородных концентраторов. Также создано 20 новых рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. По инициативе Ферганского областного хокимията в свободной экономической зоне "Коканд" реализован проект по производству кислородных концентраторов, сообщает УзА.

Общая стоимость предприятия составляет 300 тысяч долларов.

Заместитель хокима области М. Абдурахманов отметил, что благодаря новому производству областные и республиканские медицинские заведения полностью обеспечат кислородными концентраторами.

"В нашей области особое внимание уделяется защите населения от коронавируса, укреплению его здоровья. Проведены все необходимые мероприятия, укреплена материально-техническая база медицинских учреждений, созданы специальные места для пациентов и резерв лекарственных средств. Рады тому, что в такой сложный период мы вносим вклад в борьбу с этим заболеванием", - говорит директор предприятия Ф. Рахмонов.

На предприятии ежегодно будут производить 30 тысяч кислородных концентраторов. Также создано 20 новых рабочих мест.