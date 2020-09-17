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Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways на взлетной полосе в аэропорту

Опубликован порядок въезда пассажиров в Узбекистан воздушным транспортом

© Flickr / ERIC SALARD
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200917/14997335/Opublikovan-poryadok-vezda-passazhirov-v-Uzbekistan-vozdushnym-transportom.html

Правила также касаются транзита через республику. Все подробности читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Uzbekistan Airports опубликовала детальный порядок въезда в республику воздушным транспортом.

Отмечается, что данные меры были приняты Республиканской спецкомиссией в целях предупреждения завоза и распространения COVID-19 в Узбекистане.

Правила для пассажиров, прибывающие из стран "красной" зоны

  • При регистрации на рейс необходимо предоставить справку представителю авиакомпании с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID-19 на английском или русском языке. Ее срок действия не должен превышать 72 часа до вылета.

Важно: при отсутствии отрицательного результата теста пассажирам будет отказано в регистрации на рейс.

  • Эту же справку им нужно будет предъявить сотрудникам службы паспортного контроля в зале прилета аэропорта. Кроме того, вместе с ней потребуется предоставить хаполненную анкету-обязательство на 14-дневную самоизоляцию

Уточнение: для граждан Узбекистана эта анкета заполняется по месту постоянного жительства, для иностранных граждан – по месту временной регистрации в Узбекистане.

Правила для пассажиров, прибывающие из стран "желтой" зоны

  • При регистрации на рейс также требуется показать справку представителю авиакомпании с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID-19 на английском или русском языке. Напоминаем, что срок ее действия не должен превышать 72 часа до вылета.

Важно: При отсутствии отрицательного результата теста пассажирам будет отказано в регистрации на рейс.

  • Документ потребуется также предъявить сотрудникам службы паспортного контроля в зале прилета аэропорта. В случае отсутствия справки, данные пассажиры должны будут сдать пробы на ПЦР-тест за свой счет в аэропорту прибытия и заполнить анкету-обязательство на 14-дневную самоизоляцию. Анкета затем передается сотрудникам пограничной службы.

Информация для пассажиров, прибывающие из стран "зеленой" зоны

На пассажиров, прибывающих из стран "зеленой" зоны (за исключением пассажиров с симптомами заболевания), карантинные требования не распространяются.

Правила для транзитных пассажиров

  • Транзитным пассажирам, прибывающим из "желтой" и "зеленой" зон, через "красную" зону, разрешается въезд в Узбекистан. Такой пассажир после прибытия в страну, при отсутствии справки об отсутствии инфекции, проходит ПЦР-тестирование в аэропорту за свой счет и заполняет анкету-обязательство на 14-дневную самоизоляцию.
  • Транзитным пассажирам, прибывающим из "красной" зоны, через "желтую" и "зеленую" зоны, также разрешается въезд в республику. Такой пассажир после прибытия в страну, при отсутствии справки проходит ПЦР-тестирование в аэропорту за свой счет и заполняет анкету-обязательство на 14-дневную самоизоляцию.

Обращаем внимание: анкета заполняется на английском, русском или узбекском языках.

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© Sputnik / Владимир Песня
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По прилете в Узбекистан прибывшим, вне зависимости от эпидемиологической обстановки в их странах, необходимо будет пройти термометрию.

Пассажиры, у которых будет наблюдаться повышенная температура или иные симптомы COVID-19, будут обследованы в аэропортах Узбекистана.

При положительном результате ПЦР теста на COVID-19, они будут госпитализированы.

Теги:
Узбекистан, Авиасообщение, Самолет, Uzbekistan airports



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