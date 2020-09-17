В Министерство культуры был направлен соответствующий сенаторский запрос, а данный вопрос взят на контроль Комитетом Сената Олий Мажлиса по вопросам молодежи, культуры и спорта.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. За последние две недели в Ташкенте отгремели пышные свадьбы сразу у двух представителей узбекского шоу-бизнеса: члена камеди-клаба "Браво" Ахмада Темирова и певца Вохиджона Исакова.

Оба торжества прошли с нарушением действующих санитарно-эпидемиологических требований, что привлекло внимание правоохранителей.

В итоге, Темиров и Исаков были привлечены к административной ответственности.

Между тем в Сенате Олий Мажлиса считают, что звезды, устраивающие пышные свадьбы в карантин, не должны отделываться лишь штрафом.

"Конечно, поздравляю наших молодых людей, вступивших на порог семейной жизни. Но в то время, когда чума коронавируса все больше проявляет свою силу, а случаи заражения растут изо дня в день, правильно ли собирать более 30 гостей на свадьбу в нарушение норм карантина и тем самым подвергать опасности здоровье и жизнь наших близких?", — заявил Бахтиёр Сайфуллаев, председатель Комитета Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта.

По его словам, наложение на артистов штрафа (в размере 5 БРВ – 1,115 миллиона сумов) не должно привести к ошибочному выводу о том, что можно и дальше устраивать подобные торжества, нарушать правила карантина, а потом просто заплатить штраф.

"Более того, никто не может гарантировать, что такие действия не приведут к распространению инфекции. Человек, который является популярным представителем сферы искусства, должен быть более цивилизованным, подавать пример молодежи <...> Мне кажется, люди, сознательно игнорирующие порядок и правила, не должны отделываться лишь уплатой определенного штрафа", — подчеркнул Сайфуллаев.

Депутат добавил, что безразличие к правилам, установленным в обществе, к жизни людей следует расценивать как неуважение к памяти и труду врачей и других специалистов, которые уже многие месяцы самоотверженно борются с невидимым врагом.