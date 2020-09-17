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Два водохранилища в Навоийской области вошли в Рамсарскую конвенцию

Луиза Мардонова / ramsar.org
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200917/14999873/Dva-vodokhranilischa-iz-Navoiyskoy-oblasti-voshli-v-Ramsarskuyu-konventsiyu.html

В базу данных Рамсарского списка уже внесены озеро Денгизкуль (2001 год) и Айдаро-Арнасайская система озер (2008 год).

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Тудакальское и Куйимазарское водохранилища в Навоийской области вошли в список водно-болотных угодий мирового значения, который закреплен Рамсарской конвенцией.

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Об этом сообщили в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды.

Конвенция о водно-болотных угодьях была подписана 2 февраля 1971 года в Иранском городе Рамсар. Сегодня в ней участвуют 179 государств, в том числе Узбекистан (с 2001-го).

Сейчас в базу данных Рамсарского списка водно-болотных угодий внесены два объекта на территории республики – это озеро Денгизкуль (2001 год) и Айдаро-Арнасайская система озер (2008).

Теги:
охрана, Узбекистан, конвенция, Навоийская область, вода



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