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В Ташобласти от коронавируса скончался подросток

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Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (866)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200918/15003018/V-Tashoblasti-ot-koronavirusa-skonchalsya-podrostok.html

Ребенок, который умер от последствий, вызванных коронавирусом, проживал в Бостанлыкском районе. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Минздрав Узбекистана сообщил о смерти 11-летнего мальчика от осложнений, вызванных коронавирусом.

"Ребенок проживал в Бостанлыкском районе", - говорится в сообщении.

Других подробностей не сообщается.

Кроме него ведомство сообщило о смерти еще пяти человек:44-летний мужчина из города Ангрен; 59-летний мужчина из Ташкентской области; 64-летний мужчина из Юнусабадского района столицы; 56-летняя женщина из Мирзи-Улугбексого района столицы; 69-летний мужчина из Ташкента.

К сегодняшнему дню, по статистики Минздрава, выздоровело 46 092 человек из 49 761 зарегистрированных пациентов с Covid-19, и эффективность лечения составляет 93%.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (866)
Теги:
ребенок, Ташкентская область, Ташкент, Ташкент, пандемия, Карантин, коронавирус, смерть, Узбекистан, Узбекистан



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