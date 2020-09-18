В Ташобласти от коронавируса скончался подросток

Ребенок, который умер от последствий, вызванных коронавирусом, проживал в Бостанлыкском районе. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Минздрав Узбекистана сообщил о смерти 11-летнего мальчика от осложнений, вызванных коронавирусом.

"Ребенок проживал в Бостанлыкском районе", - говорится в сообщении.

Других подробностей не сообщается.

Кроме него ведомство сообщило о смерти еще пяти человек:44-летний мужчина из города Ангрен; 59-летний мужчина из Ташкентской области; 64-летний мужчина из Юнусабадского района столицы; 56-летняя женщина из Мирзи-Улугбексого района столицы; 69-летний мужчина из Ташкента.

К сегодняшнему дню, по статистики Минздрава, выздоровело 46 092 человек из 49 761 зарегистрированных пациентов с Covid-19, и эффективность лечения составляет 93%.