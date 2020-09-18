В Узбекистане создается Центральноазиатский научный центр по тестологии

Национальный научный центр займется подготовкой специалистов-тестологов, а также налаживанием международного сотрудничества в области разработки и оценки качества тестовых материалов.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Узбекистане создадут региональный Центральноазиатский научный центр по тестологии.

Кабинет Министров принял постановление "О дополнительных мерах, направленных на совершенствование тестовой системы", согласно которому при Государственном тестовом центре организуется "Научно-учебный практический центр".

Создание региональной Центральноазиатской научной школы по тестологии продиктовано необходимостью подготовки высококвалифицированных национальных кадров в области тестологии, разработкой современных педагогических стандартов.

Перед Научным центром ставятся следующие основные задачи:

- разработка тестовых материалов и оценка качества, проведение исследований в области тестологии и педагогических стандартов с учетом передового зарубежного опыта;

- подготовка специалистов-тестологов, налаживание международного сотрудничества в этом направлении;

- повышение квалификации слушателей по тестологии и педагогическим стандартам, иностранным языкам, организация диагностических тестовых испытаний;

- проведение экзаменов при сотрудничестве с международными тестовыми организациями.

В качестве источников финансирования Научного центра установлены:

- средства от оказания платных услуг юридическим и физическим лицам;

- спонсорские денежные средства;

- другие не запрещенные законодательством источники.

Напомним, что в 2020 году в тестовых испытаниях для поступления в высшие образовательные учреждения, которые проходили с 2 по 13сентября, приняли участие более 1 млн 240 тысяч абитуриентов, отсутствовали 63 тысячи, отстранены 1187. У 90 абитуриентов выявили повышенную температуру.

Экзамены для абитуриентов проходили только по двум профильным предметам. Тестовые задания для поступления в бакалавриат были упрощены, возросло число тестовых заданий в виде карт без надписей, таблиц и рисунков.