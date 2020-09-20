В период пандемии жители Ташкента стали меньше жениться и разводиться

В этом полугодии свои отношения официально скрепили 5 840 пар. Что касается разводов, то их в этот период было зафиксировано 1 692.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Ташкенте за время пандемии COVID-19 сократилось число бракосочетаний и разводов.

По данным столичной администрации, если в январе-июне 2019 года были заключены 8 190 браков, то в этом году 5 840, что на 29% меньше.

Заметно снизилось и число разводов: в прошлом году свой брак расторгли 2 223 пары, то с начала этого года – только 1 692.

Между тем в январе-июне этого года в столице наблюдался демографический рост. За первые полгода в Ташкенте появились на свет 24,4 тысячи детей.

"За этот период в Ташкенте родилось 12,7 тысячи мальчиков и 11,7 тысячи девочек", — отметили в хокимияте.

Также в городской администрации привели данные о количестве горожан на период пандемии. Выяснилось, что здесь также наблюдается прирост: с января по июнь в столицу переехали 36,2 тысячи человек, а уехали — 2,1 тысячи.

При этом численность постоянного населения Ташкента равна 2,62 миллиона человек, из них 1,28 миллиона — мужчины, 1,33 миллиона — женщины.