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Свадебные кольца

В период пандемии жители Ташкента стали меньше жениться и разводиться

© Sputnik / AlexTikhomirov
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200920/15016075/V-period-pandemii-zhiteli-Tashkenta-stali-menshe-zhenitsya-i-razvoditsya.html

В этом полугодии свои отношения официально скрепили 5 840 пар. Что касается разводов, то их в этот период было зафиксировано 1 692.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Ташкенте за время пандемии COVID-19 сократилось число бракосочетаний и разводов.

Новорожденный ребенок
Unsplash / Ignacio Campo
С января по июнь в Ташкенте зафиксирован демографический рост - хокимият

По данным столичной администрации, если в январе-июне 2019 года были заключены 8 190 браков, то в этом году 5 840, что на 29% меньше.

Заметно снизилось и число разводов: в прошлом году свой брак расторгли 2 223 пары, то с начала этого года – только 1 692.

Между тем в январе-июне этого года в столице наблюдался демографический рост. За первые полгода в Ташкенте появились на свет 24,4 тысячи детей.

"За этот период в Ташкенте родилось 12,7 тысячи мальчиков и 11,7 тысячи девочек", — отметили в хокимияте.

Также в городской администрации привели данные о количестве горожан на период пандемии. Выяснилось, что здесь также наблюдается прирост: с января по июнь в столицу переехали 36,2 тысячи человек, а уехали —  2,1 тысячи. 

При этом численность постоянного населения Ташкента равна 2,62 миллиона человек, из них 1,28 миллиона — мужчины, 1,33 миллиона — женщины.

Теги:
развод, брак, Ташкент, пандемия, коронавирус



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