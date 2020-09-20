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Скончался ветеран узбекского футбола Наримон Джалолов

Ушел из жизни ветеран узбекского футбола Наримон Жалолов

Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Общество
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В 1968 году он руководил футбольным клубом "Пахтакор" — именно в тот момент национальной сборной удалось выйти в финал Кубка Бывшего Союза.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. На 89-м году жизни скончался председатель Совета ветеранов Ассоциации футбола Узбекистана Наримон Жалолов. 

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) республики.

Наримон Жалолов родился 23 сентября 1931 года. Всю свою жизнь он посвятил развитию и продвижению узбекского футбола.

Именно под его руководством в 1968-м футбольному клубу "Пахтакор" удалось выйти в финал Кубка Бывшего Союза. После развала страны Жалолов занимал должность вице-президента Федерации футбола Узбекистана (ФФУ).

Он также построил несколько стадионов в Ташкенте и различных регионах республики.

За свой многолетний труд правительство присвоило ему звание "Заслуженного тренера" Узбекистана и наградило медалью "Шухрат".

Теги:
смерть, Узбекистан, футбол



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