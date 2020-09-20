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Снежинка. Крупный план

В Узбекистане на этой неделе выпал снег — видео

© CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200920/15016322/V-Uzbekistane-na-etoy-nedele-vypal-sneg--video.html

Кадры были сняты на перевале Камчик. Как отмечали синоптики, территория страны находилась под влиянием холодного антициклона.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. На днях в районе перевала Камчик прошел небольшой снегопад.

Как раннее сообщал Узгидромет, территория республики находилась под влиянием холодной и слабовлажной воздушной массы антициклона, который пришел с районов Поволжья.

Кадры выпавшего снега тут же распространились в соцсетях.

Между тем, как отмечали синоптики, на этих выходных прохладная воздушная масса немного отступила.

По большей части Узбекистана установилась ясная погода, лишь утром и ночью в Андижанской, Наманганской, Ферганской областях местами возможны дожди.

Сегодня также ожидается ясная погода, температура днем будет колебаться в пределах 25-30 градусов, на севере страны возможны усиленные порывы ветра до 15-20 м/с.

Теги:
Камчик, Видео, Снег, Узгидромет, погода



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