В Узбекистане на этой неделе выпал снег — видео

Кадры были сняты на перевале Камчик. Как отмечали синоптики, территория страны находилась под влиянием холодного антициклона.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. На днях в районе перевала Камчик прошел небольшой снегопад.

Как раннее сообщал Узгидромет, территория республики находилась под влиянием холодной и слабовлажной воздушной массы антициклона, который пришел с районов Поволжья.

Кадры выпавшего снега тут же распространились в соцсетях.

Между тем, как отмечали синоптики, на этих выходных прохладная воздушная масса немного отступила.

По большей части Узбекистана установилась ясная погода, лишь утром и ночью в Андижанской, Наманганской, Ферганской областях местами возможны дожди.

Сегодня также ожидается ясная погода, температура днем будет колебаться в пределах 25-30 градусов, на севере страны возможны усиленные порывы ветра до 15-20 м/с.