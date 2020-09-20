Какая столица у США: в МНО извинились за ошибку, допущенную во время телеурока

В ведомстве пообещали приложить максимум усилий, чтобы подобные ляпы больше не повторялись.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Министерстве народного образования прокомментировали ошибку, которую допустила преподаватель во время видеоурока английского языка.

Педагог перепутала столицу США и неправильно произнесла название столицы КНР.

Первый замглавы МНО Усман Шарифходжаев заявил, что, безусловно, оправданием подобного ляпа в эфире не могут служить ни то, что в день снимается более 100 уроков (это 25-30 часов эфирного времени), ни то, что в съемочный процесс вовлечено большое количество учителей.

"Хотел бы принести извинения всем ученикам, родителям и другим людям. Ошибка произошла, будем делать максимум, чтобы такие ошибки не повторялись", — отметил Шарифходжаев.

Он также попросил не оскорблять учителей, которые были привлечены в проект "Онлайн школа".

"Сегодня все педагоги вынуждены работать на нескольких фронтах, учителя, принимающие участия в съемках, параллельно ведут занятия в традиционном формате в своей школе. Каждый из нас делал ошибки, кто-то больше, кто-то меньше", — пояснил первый замглавы МНО.

В конце Шарифходжаев обратился к американцам и заверил, что, разумеется, в министерстве знают столицу США.