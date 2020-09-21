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Сколько узбекских семей могут позволить себе машину — исследование

© Foto : dangquocbuu
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200921/15018356/Skolko-uzbekskikh-semey-mogut-pozvolit-sebe-mashinu--issledovanie.html

Данные были определены на основе выборочных наблюдений домохозяйств республики.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В Узбекистане на каждые 100 семей приходится в среднем по 47 легковых автомобилей, следует из данных выборочных наблюдений Госкомстата.

Запуск производства автомобиля Ford Fiesta на заводе Ford Sollers в Набережных Челнах
© Sputnik / Максим Богодвид
В Узбекистане увеличилось производство автомобилей, несмотря на пандемию

Стоит отметить, что доступность легковушек в Узбекистане с каждым годом только растет.

Так, в 2018-м в Узбекистане на тысячу человек приходилось всего 83 автомобиля.

К 2025 году этот показатель планируется довести до 237 авто на тысячу граждан.

В Госкомстате также привели другую любопытную статистику: на каждые 100 семей в Узбекистане приходится в среднем по 55 компьютеров, 160 телевизоров и 282 телефона.

Теги:
Узбекистан, Госкомстат, машина



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