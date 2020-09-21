Сколько узбекских семей могут позволить себе машину — исследование

Данные были определены на основе выборочных наблюдений домохозяйств республики.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В Узбекистане на каждые 100 семей приходится в среднем по 47 легковых автомобилей, следует из данных выборочных наблюдений Госкомстата.

Стоит отметить, что доступность легковушек в Узбекистане с каждым годом только растет.

Так, в 2018-м в Узбекистане на тысячу человек приходилось всего 83 автомобиля.

К 2025 году этот показатель планируется довести до 237 авто на тысячу граждан.

В Госкомстате также привели другую любопытную статистику: на каждые 100 семей в Узбекистане приходится в среднем по 55 компьютеров, 160 телевизоров и 282 телефона.