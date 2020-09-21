Семь частных домов загорелись в Бостанлыкском районе

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. В Ташкентской области пожар вспыхнул в семи домах, стоящих по соседству, сообщает МЧС.
"Пожар произошел в Бостанлыкском районе на улице "Ширинбулак". Примерно в 14:00 вспыхнуло первый дом, а после, ветер в считанные секунды распространил пламя на шесть других домохозяйств, которые расположены вплотную друг к другу", - говорится в сообщении.
Уже через три минуты на место ЧС прибыли пожарно-спасательные экипажи Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области.
Борьба с огнем велась около часа. Домохозяйства получили частичный ущерб. Причина возникновения пожара устанавливается экспертами.