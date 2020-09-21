13:01 21 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Семь частных домов загорелись в Бостанлыкском районе

Семь частных домов загорелись в Бостанлыкском районе

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
29511
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/15/15019108.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200921/15018458/Sem-chastnykh-domov-zagorelis-v-Bostanlykskom-rayone.html

Борьба с огнем велась около часа, но домохозяйства в Бостанлыкском районе все же получили частичный ущерб.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. В Ташкентской области пожар вспыхнул в семи домах, стоящих по соседству, сообщает МЧС.

"Пожар произошел в Бостанлыкском районе на улице "Ширинбулак". Примерно в 14:00 вспыхнуло первый дом, а после, ветер в считанные секунды распространил пламя на шесть других домохозяйств, которые расположены вплотную друг к другу", - говорится в сообщении.

Уже через три минуты на место ЧС прибыли пожарно-спасательные экипажи Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области.

Семь частных домов загорелись в Бостанлыкском районе
МЧС
Семь частных домов загорелись в Бостанлыкском районе

Борьба с огнем велась около часа. Домохозяйства получили частичный ущерб. Причина возникновения пожара устанавливается экспертами.

Теги:
тушение пожара, пожарные, пожар, Ташкентская область, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Неделя моды в Нью-Йорке: маски, открытые площадки и яркие цвета - фотолента
Китаец научил рыбок играть в футбол — кадры аквариумного матча
Легко ли быть трудовым мигрантом из Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться