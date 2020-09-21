Семь частных домов загорелись в Бостанлыкском районе

Ранее с 14 сентября открыли двери для учащихся лишь 136 из 318 столичных образовательных учреждений. На этой же неделе таких школ теперь 160.

Врач призвал родителей не паниковать, если у ребенка начался простой насморк: это еще не значит, что он заразился коронавирусом.