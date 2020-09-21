Врач призвал родителей не паниковать, если у ребенка начался простой насморк: это еще не значит, что он заразился коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Профессор Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона объяснил, что, несомненно, у коронавируса и обычной простуды есть схожие симптомы, однако есть и существенные отличия.

Так, к примеру, эпидемиолог заверил, что родителям не стоит паниковать, если у ребенка начался насморк.

Согласно исследованию, самыми распространенными симптомами COVID-19 среди детей являются усталость, головная боль и повышенная температура.

Стоит отметить, что у взрослых при коронавирусе чаще всего начинается лихорадка, появляется сильная усталость и теряется обоняние.

Как можно заметить, ни в первом, ни во втором случае насморк не фигурирует.

Кроме того, согласно исследованию, у каждого шестого ребенка с подтвержденным COVID-19 появляется необычная кожная сыпь, пишет The Daily Mail.

Несмотря на то, что простые симптомы не должны вызывать у родителей панику, терять бдительность также не следует.

По словам профессора, вышеперечисленные симптомы появляются не всегда и проявляться он могут дольше, чем при простуде.

Эпидемиолог напомним, что среди инфицированных COVID-19 есть вовсе бессимптомные пациенты, которые при этом являются разносчиками вируса.

Специалист дал совет: если у вас или ребенка появляется симптом, который, как вам кажется, может указывать на наличие COVID-19, лучше изолироваться от окружающих, вызвать врача на дом и ни в коем случае не заниматься самолечением.