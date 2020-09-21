13:01 21 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск

Как у детей отличить простуду от COVID-19 — мнение британского эпидемиолога

© Sputnik / Мигель Кандела
Общество
Получить короткую ссылку
12910
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200921/15019740/Kak-u-detey-otlichit-prostudu-ot-COVID-19-mnenie-britanskogo-epidemiologa.html

Врач призвал родителей не паниковать, если у ребенка начался простой насморк: это еще не значит, что он заразился коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Профессор Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона объяснил, что, несомненно, у коронавируса и обычной простуды есть схожие симптомы, однако есть и существенные отличия.

Так, к примеру, эпидемиолог заверил, что родителям не стоит паниковать, если у ребенка начался насморк.

Вадим Покровский
© Sputnik / Алексей Никольский
Все перенесшие COVID-19 заразны до 90 дней? Ответ академика РАН

Согласно исследованию, самыми распространенными симптомами COVID-19 среди детей являются усталость, головная боль и повышенная температура.

Стоит отметить, что у взрослых при коронавирусе чаще всего начинается лихорадка, появляется сильная усталость и теряется обоняние.

Как можно заметить, ни в первом, ни во втором случае насморк не фигурирует. 

Кроме того, согласно исследованию, у каждого шестого ребенка с подтвержденным COVID-19 появляется необычная кожная сыпь, пишет The Daily Mail.

Несмотря на то, что простые симптомы не должны вызывать у родителей панику, терять бдительность также не следует.

По словам профессора, вышеперечисленные симптомы появляются не всегда и проявляться он могут дольше, чем при простуде.

Эпидемиолог напомним, что среди инфицированных COVID-19 есть вовсе бессимптомные пациенты, которые при этом являются разносчиками вируса.

Специалист дал совет: если у вас или ребенка появляется симптом, который, как вам кажется, может указывать на наличие COVID-19, лучше изолироваться от окружающих, вызвать врача на дом и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Теги:
дети, здоровье, простуда, пандемия, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Неделя моды в Нью-Йорке: маски, открытые площадки и яркие цвета - фотолента
Китаец научил рыбок играть в футбол — кадры аквариумного матча
Легко ли быть трудовым мигрантом из Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться