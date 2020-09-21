Можно ли переболевшим COVID-19 делать прививку от гриппа — ответ штаба

Специалист также рассказала, в каких случаях стоит воздержаться от вакцинации против гриппа.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В штабе по борьбе с COVID-19 рассказали, не противопоказано ли гражданам, выздоровевшим после коронавируса, прививаться от гриппа.

"Пациенты, переболевшие COVID-19, могут сделать прививку от гриппа", — отметила член штаба Севара Убайдуллаева.

По ее словам, вакцина будет действовать только один год. Эта прививка поможет организму выработать иммунитет против некоторых штаммов гриппа на осенне-зимний период.

Кроме того, вакцина поможет облегчить симптомы у заболевших легкой формой COVID-19.

Между тем Убайдуллаева заявила, в каких случаях не стоит делать прививку:

если имеется заболевание ВИЧ и СПИД;

если наблюдается непереносимость и аллергическая реакция на компоненты вакцины;

в период обострения неврологических заболеваний у детей.

Иногда также бывает, что у человека появляются такие симптомы, как температура (выше 38 градусов), диарея, рвота, судороги, высокое или низкое артериальное давление, сильный болевой синдром и так далее.

В этом случае вакцинация не запрещена, но она должна проводиться под наблюдением иммунолога, педиатра или терапевта.