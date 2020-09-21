Процесс получения гражданства Узбекистана переводят в онлайн

МВД, МИД, Минюст, Мининфоком и СГБ создали межведомственную базу данных E-Fuqaro. Ее планируется полностью запустить уже в октябре.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Процесс получения гражданства Узбекистана, а также выхода из него перейдет в онлайн-режим, соответствующее постановление принял Кабмин республики. Документ опубликован на портале Lex.uz.

Министерства внутренних дел, иностранных дел, юстиции, по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также Служба государственной безопасности создали межведомственную базу данных E-Fuqaro, которую планируется полностью запустить в октябре 2020 года.

На основе E-Fuqaro будут автоматизированы процедуры приема и рассмотрения заявлений по вопросам гражданства. Также будет сформирована единая база данных о натурализации, восстановлении гражданства и его утрате.

Заявления о приеме в гражданство Узбекистана, выходе из него будут приниматься через E-Fuqaro в режиме реального времени.

До 1 января 2021 года будет внедрен механизм подачи заявлений о приеме в гражданство через

Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) для лиц на территории республики. А люди, постоянно проживающие за рубежом, смогут обращаться через раздел интерактивной консульской службы, размещенный на сайте МИД, с условием последующей личной явки.