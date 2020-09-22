Почему пока не стоит ожидать притока российских туристов в Узбекистан

Эксперты считают, что даже если авиасообщение между РФ и Узбекистаном восстановится, то всплеска интереса к направлению со стороны россиян все еще не будет.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. С 1 октября Узбекистан открывает свои границы.

В республику можно будет попасть через все воздушные, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска.

Согласно решению Республиканской спецкомиссии, пассажиры, прибывающие из стран "красной зоны", в том числе из России, при въезде в страну должны показать справку об отсутствии COVID-19 (анализ необходимо сделать методом ПЦР).

При этом срок ее действия составляет не более 72 часов до момента пересечения границы. После этого пассажирам требуется заполнить анкету.

Если справки не будет, то прибывший гражданин должен будет сдать тест на контрольно-пропускном пункте за свой счет. В случае положительного результата он будет отправлен в карантинный центр или возвращен в свою страну.

Если же анализы окажутся отрицательными (вне зависимости от того, в справке ли этого написано, или же показал тест, сделанный по прибытии), то пассажир отправится на 14-дневную самоизоляцию.

"Для организованных туристов условия въезда более лояльные. Узбекским туроператорам разрешено принимать туристические группы в количестве от 5 до 15 человек. В этом случае организованные туристы из любой страны, включая Россию, освобождаются от обязательного 14-дневного карантина. Основными требованиями к групповым путешественникам являются отрицательный ПЦР тест и медицинская страховка", — пишет Ассоциация туроператоров России.

Однако, как отмечают специалисты, послабления для организованных туристов пока не актуальны для российского рынка.

В первую очередь, из-за того, что пока между РФ и Узбекистаном официально не восстановлено прямое авиасообщение.

Более того, крайне мала вероятность того, что найдутся турфирмы, готовые организовать сборные туры в Узбекистан с пересадкой в Казахстане, Беларуси или Кыргызстане.

Хотя даже если авиасообщение между РФ и Узбекистаном восстановится, то всплеска интереса к направлению все еще не будет, считает гендиректор туркомпании "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Узбекистан достаточно дорогое и сезонное направление, интересное преимущественно опытным путешественникам. Большинство россиян уже потратило деньги на летний отпуск, к тому же ради чего ехать в Узбекистан, массовый отечественный турист не знает", — отметил он.

Есть еще один момент: осенний сезон в Узбекистане длится сентябрь и октябрь. И часть его уже потеряна. Так что даже если авиаперелеты между двумя странами восстановят, к примеру, с октября, то "туроператоры успеют вписаться лишь в последние заезды".

"В текущих условиях вряд ли найдутся компании, готовые заниматься этим. В этом сезоне рынок фактически остался без туров по ближнему зарубежью. Если какое-то оживление и будет, то только на белорусском направлении", — добавил Ромашкин.

Кроме того, по мнению многих турфирм, вряд ли найдется российский турист, готовый дважды пройти тестирование на COVID-19, а также лететь в республику с пересадками.

Эксперты считают, что о возрастающем интересе к путешествиям в Узбекистан со стороны россиян можно будет начать говорить к весне 2021 года.