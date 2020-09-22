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Женщина в наручниках

В Ташкенте женщина пыталась вовлечь девушек в секс-рабство — она задержана

Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200922/15028407/V-Tashkente-zhenschina-pytalas-vovlech-devushek-v-seks-rabstvo--ona-zaderzhana.html

В ходе беседы с правоохранительными органами она раскаялась в содеянном. В настоящее время расследование продолжается. 

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. В сентябре гражданка Д. обратилась в ГУВД Ташкента с заявлением о намерении своей знакомой отправить ее в Турцию для занятия проституцией. Об этом сообщили в эфире телеканала "Узбекистан 24".

На основании документа, сотрудники Управления по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией провели расследование, в ходе которого выяснилось, что правонарушителем является 30-летняя уроженка столицы Шоиста Зокирова. Также было установлено, что 14 сентября 2019 года она хотела отправить гражданку Д. в Стамбул.

Женщина была задержана при попытке вывезти в Турцию еще троих девушек для оказания интимных услуг.

В ходе беседы с правоохранительными органами она раскаялась в содеянном.

В настоящее время расследование продолжается. 

Теги:
секс-рабство, торговля людьми, проституция



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