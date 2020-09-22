Почему мост через реку Чирчик пришел в негодность - ответ экспертов

На днях в Сети появилось видео, как вода смыла опоры моста, ведущего из Кибрайского района в Бостанлыкский.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Эксперты изучили ситуацию с приходящим в негодность мост над рекой Чирчик, сообщает телеканал Uzbekistan 24.

На днях в Сети появилось видео, как вода смыла опоры моста, ведущего из Кибрайского района в Бостанлыкский.

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В ответ эксперты заявили, что мост "Чирчик болта" был построен согласно проекту на глубине 21 метра, с фундаментом сверху 1,4 метра и восемью 7-метровыми колоннами. В процессе строительства ошибок не было.

"Частный бизнес переходит на добычу гравия из реки. Мы проинформировали соответствующие органы, и если раскопки продолжатся таким образом, это отрицательно скажется на безопасности моста", - говорится в сообщении.

Оказалось, что согласно проекту, опорные колонны могут подвергаться воздействию воды, в таком случае норма глубины составляет 3-5 метров. Сейчас смыто около 1 метра. По мнению экспертов, причиной затопления опор моста является ведение частной добычи гравия на правой и левой сторонах моста.

Об этих субъектах хозяйствования проинформирована Ташкентская областная прокуратура.