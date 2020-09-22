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Самолет авиакомпании AirArabia

Арабская авиакомпания получила разрешение на регулярные полеты в Узбекистан

© AFP 2018 / KENZO TRIBOUILLARD
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200922/15031131/Arabskaya-aviakompaniya-poluchila-razreshenie-na-regulyarnye-polety-v-Uzbekistan.html

Air Arabia Abu Dhabi — лоукостер, базирующийся в Абу-Даби. Это совместное предприятие Air Arabia и Etihad Airways.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Арабский авиаперевозчик Air Arabia Abu Dhabi получил разрешение на совершение регулярных полетов в Узбекистан.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта.

"На основании соглашения о воздушном сообщении, подписанного между правительством Узбекистана и правительствами Объединенных Арабских Эмиратов, агентством "Ўзавиация" компании Air Arabia Abu Dhabi LLC выдано разрешение на выполнение c 9 сентября 2020 года регулярных полетов по маршруту Абу–Даби — Ташкент — Абу-Даби", — говорится в сообщении ведомства.

Авиакомпания сообщила, что будет выполнять рейсы в Узбекистан на самолетах Airbus-320-214.

Air Arabia Abu Dhabi — лоукостер, базирующийся в Абу-Даби. Это совместное предприятие Air Arabia и Etihad Airways.

Теги:
ОАЭ, Министерство транспорта Республики Узбекистан, Узбекистан, рейсы, полеты, авиакомпания



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