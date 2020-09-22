Арабская авиакомпания получила разрешение на регулярные полеты в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Арабский авиаперевозчик Air Arabia Abu Dhabi получил разрешение на совершение регулярных полетов в Узбекистан.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
"На основании соглашения о воздушном сообщении, подписанного между правительством Узбекистана и правительствами Объединенных Арабских Эмиратов, агентством "Ўзавиация" компании Air Arabia Abu Dhabi LLC выдано разрешение на выполнение c 9 сентября 2020 года регулярных полетов по маршруту Абу–Даби — Ташкент — Абу-Даби", — говорится в сообщении ведомства.
Авиакомпания сообщила, что будет выполнять рейсы в Узбекистан на самолетах Airbus-320-214.
Air Arabia Abu Dhabi — лоукостер, базирующийся в Абу-Даби. Это совместное предприятие Air Arabia и Etihad Airways.