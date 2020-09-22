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Проверка документов во время посадки граждан Узбекистана на станции Первомайская на вывозной поезд, который доставит около 940 человек из Ростова-на-Дону в Ташкент.

Еще 746 узбекистанцев отправили домой поездом из Ростовской области

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Известно, что все пассажиры по прибытии были отправлены в карантинные центры в Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Сегодня, 22 сентября, специальный поезд доставил на родину еще 746 граждан Узбекистана, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

"Специальный поезд АО "Узбекские железные дороги" отправился в Узбекистан 19 сентября со станции "Лихая" в Ростовской области с 746 гражданами, ранее находившимися на территории Южного Федерального округа России. Поезд прибыл в Ташкент сегодня вечером", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все пассажиры по прибытии были отправлены в карантинные центры в Ташкентской области.

Напомним, в Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ.

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С мая в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собираются несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики уже организовывали вывоз более десяти тысяч соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.

С 1 октября Узбекистан открывает границы для въезда и выезда любого вида транспорта в рамках поэтапного смягчения карантинных мер.

Теги:
Поезд, Ростовская область, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Узбекистанцы



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