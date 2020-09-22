В РФ не исключили поставки вакцины от COVID-19 в страны бывшего СССР

"Спутник V" не планируется передавать за границу в массовом порядке, рассказал директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. При этом РФ готова предоставить другим странам технологии производства. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik, Лев Рыжков. Согласно подсчетам директора НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, чтобы привить только население России, потребуется от девяти до двенадцати месяцев.

"Предприятие, которое находится на территории института имени Н. Ф. Гамалеи, работает в три смены, но не может и близко обеспечить тех объемов, которые необходимы для вакцинирования населения нашей страны (России. Прим. ред.), — отметил Александр Гинцбург. — Трансфер технологий в настоящее время идет минимум на три-четыре производственные площадки. Надеюсь, к ноябрю на этих площадках в месяц будет производиться пять-шесть миллионов доз. Это позволит в течение 9-12 месяцев достичь уровня вакцинации порядка 70-80 процентов, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя".

По словам научного работника, для производства вакцины необходимы особые технологии, по которым производятся моноклональные вещества, использующиеся для лечения онкологических заболеваний. Такие площадки есть в разных странах, но не в бывших советских республиках.

"Я не уверен, что там (в странах бывшего СССР. — Прим. ред) технологические площадки готовы. Если они, конечно, к этому самостоятельно подготовятся, то сам Бог велел осуществить трансфер. Но, скорее всего, там будет по аналогии с Беларусью, для которой мы найдем какие-то возможности для того, чтобы помогать на различных условиях. Но помогать. Наравне с собственным населением защищать и наших ближайших соседей, — пояснил специалист. — Не берусь говорить на государственном уровне, но на моем уровне постоянно идут разговоры, обращения и обсуждения возможных взаимодействий со многими нашими республиками (бывшего СССР. — Прим. ред.)".

Ввозить массово живую вакцину не будут, уточнил Гинцбург. Но производство могут наладить в странах, где есть крупные предприятия соответствующего профиля. Например, в Индии.

По словам Александра Гинцбурга, иностранные граждане, находящиеся на территории России, могут принять участие в испытаниях российской вакцины.

"Насколько я знаю нашу лабораторию, там нет никаких ограничений, — сказал Sputnik Александр Гинцбург. — Никаких дискриминационных моментов наше законодательство не содержит".

На сегодня пробные партии вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, получили все российские регионы.

Кроме того, 22 сентября 2020 года Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования цельновирионной инактивированной вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской Академии наук.