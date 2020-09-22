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Uzbekistan Airways: Самолеты в Бишкек и обратно будут летать в два раза чаще

© Sputnik / Марина Лысцева
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200922/15032684/Uzbekistan-Airways-samolety-v-Bishkek-i-obratno-budut-letat-v-dva-raza-chasche.html

Авиакомпания с 1 октября увеличит частоту воздушного сообщения со столицей Кыргызстана до двух раз в неделю.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Uzbekistan Airways с 1 октября увеличит частоту воздушного сообщения с Бишкеком до двух раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе компании авиакомпании. 

Расписание рейсов:

Ташкент – Бишкек (по местному времени):

  • вылет – 7:05 (рейс HY 779);
  • прилет – 09:15;
  • вылет – 16:00 (рейс HY 777);
  • прилет – 18:10.

Бишкек – Ташкент (время местное):

  • вылет – 18:40 (рейс HY 780);
  • прилет – 19:00;
  • вылет – 19:40 (рейс HY 778);
  • прилет – 20:00.

В Uzbekistan Airways отмечают, что авиабилеты на рейсы можно приобрести на официальном сайте национального авиаперевозчика, через мобильное приложение, а также в офисах продажи или у агентов по продаже в Узбекистане.

Напомним: Кыргызстан возобновил регулярные авиарейсы с Узбекистаном с 14 сентября. Авиакомпаниями двух стран были открыты продажи билетов по маршруту Ташкент - Бишкек - Ташкент.

Теги:
Авиасообщение, Бишкек, Ташкент, Узбекистан



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