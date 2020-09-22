Uzbekistan Airways: Самолеты в Бишкек и обратно будут летать в два раза чаще

Авиакомпания с 1 октября увеличит частоту воздушного сообщения со столицей Кыргызстана до двух раз в неделю.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Uzbekistan Airways с 1 октября увеличит частоту воздушного сообщения с Бишкеком до двух раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе компании авиакомпании.

Расписание рейсов:

Ташкент – Бишкек (по местному времени):

вылет – 7:05 (рейс HY 779);

прилет – 09:15;

вылет – 16:00 (рейс HY 777);

прилет – 18:10.

Бишкек – Ташкент (время местное):

вылет – 18:40 (рейс HY 780);

прилет – 19:00;

вылет – 19:40 (рейс HY 778);

прилет – 20:00.

В Uzbekistan Airways отмечают, что авиабилеты на рейсы можно приобрести на официальном сайте национального авиаперевозчика, через мобильное приложение, а также в офисах продажи или у агентов по продаже в Узбекистане.

Напомним: Кыргызстан возобновил регулярные авиарейсы с Узбекистаном с 14 сентября. Авиакомпаниями двух стран были открыты продажи билетов по маршруту Ташкент - Бишкек - Ташкент.