Президент подписал указ о внедрении ID-карт — ими заменят биометрические паспорта

Полностью заменить биометрические паспорта на идентификационные карты с чипом планируется до 2030 года.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому с 1 января 2021 года в Узбекистане начнут внедрять единую систему оформления идентификационных ID-карт.

Пресс-служба МВД С 1 января 2021 года вместо биометрического паспорта будут выдаваться ID-карты

Власти планируют полностью заменить биометрические паспорта на электронные карты с чипом до 2030 года.

"Биометрический паспорт гражданина Республики Узбекистан образца 2011 года с 1 января 2031 года считается недействительным", — сообщили в Агентстве госуслуг.

Данные электронные карты также сделают доступнее для населения страны систему госуслуг.

"Для замены идентификационных ID-карт граждане Узбекистана смогут обращаться в Центры государственных услуг", — добавили в Агентстве.

Согласно указу президента, выдача идентификационной ID-карты новорожденному будет необязательной — она будет осуществляться по усмотрению его родителей или опекунов после регистрации рождения в органах ЗАГСа и выдачи свидетельства о рождении.

Напомним, что выдача ID-карт будет осуществляться в следующем порядке:

первый этап: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022-го — в добровольном порядке, по достижению 16-летнего возраста, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством;

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022-го — в добровольном порядке, по достижению 16-летнего возраста, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством; второй этап: с 1 января 2023-го по 31 декабря 2030-го— в обязательном порядке.

Биометрический паспорт гражданина Узбекистана образца 2011 года с 1 января 2031-го будет считаться недействительным.