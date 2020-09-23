10:12 23 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
Паспорт гражданина Узбекистана

Президент подписал указ о внедрении ID-карт — ими заменят биометрические паспорта

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
Получить короткую ссылку
83 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200923/15033074/Prezident-podpisal-ukaz-o-vnedrenii-ID-kart--imi-zamenyat-biometricheskie-pasporta.html

Полностью заменить биометрические паспорта на идентификационные карты с чипом планируется до 2030 года.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому с 1 января 2021 года в Узбекистане начнут внедрять единую систему оформления идентификационных ID-карт.

С 1 января 2021 года вместо биометрического паспорта будут выдаваться ID-карты
Пресс-служба МВД
С 1 января 2021 года вместо биометрического паспорта будут выдаваться ID-карты

Власти планируют полностью заменить биометрические паспорта на электронные карты с чипом до 2030 года.

"Биометрический паспорт гражданина Республики Узбекистан образца 2011 года с 1 января 2031 года считается недействительным", — сообщили в Агентстве госуслуг.

Данные электронные карты также сделают доступнее для населения страны систему госуслуг.

Подпись документов
Sputnik
ID-карта в действии: отечественная практика и мировой опыт

"Для замены идентификационных ID-карт граждане Узбекистана смогут обращаться в Центры государственных услуг", — добавили в Агентстве.

Согласно указу президента, выдача идентификационной ID-карты новорожденному будет необязательной —  она будет осуществляться по усмотрению его родителей или опекунов после регистрации рождения в органах ЗАГСа и выдачи свидетельства о рождении.

Напомним, что выдача ID-карт будет осуществляться в следующем порядке:

  • первый этап: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022-го — в добровольном порядке, по достижению 16-летнего возраста, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством;
  • второй этап: с 1 января 2023-го по 31 декабря 2030-го— в обязательном порядке.

Биометрический паспорт гражданина Узбекистана образца 2011 года с 1 января 2031-го будет считаться недействительным.

Теги:
ID-карта, Указ, Узбекистан, паспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лучшее фото на память: рисовые террасы во Вьетнаме
В Индии от взрыва воздушных шаров пострадали 30 человек — видео происшествия
Узбекистан открывает границы: правила въезда
Узбекистан открывает границы: правила въезда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться