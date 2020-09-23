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Сотрудники ОВД

В ГУВД Ташкента прокомментировали видео с задержанием девушек в хиджабе

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200923/15034638/V-GUVD-Tashkenta-prokommentirovali-video-s-zaderzhaniem-devushek-v-khidzhbe.html

В ходе расследования выяснилось, что инцидент произошёл в Шайхантахурском районе столицы на территории массива Гунча. 

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. На дня в Интернете распространилось компрометирующее видео: в сюжете мужчина утверждает, что сотрудники органов внутренних дел и нацгвардии якобы задерживают женщин в платках. В Главном управлении внутренних дел Ташкента предоставили официальный ответ.

"Данные высказывания не соответствуют действительности. Никаким притеснениям женщины в платках не подвергаются, никаких указаний для этого не было и не будет. Прежде чем выкладывать видео в интернете, сопровождая его комментариями со своим видением ситуации, просим вас узнать, что происходит на самом деле", - прокомментировали в столичном ГУВД. 

В ходе расследования выяснилось, что инцидент произошёл в Шайхантахурском районе 21 сентября на территории массива Гунча. 

Автор видео запечатлел момент, когда девушек С. Н. и Н. Р. сотрудники правоохранительных органов сопровождали в автобус для проведения профилактической беседы с представителями СЭС и инспектором профилактики о важности соблюдения санитарных норм в период пандемии коронавируса. Женщины были остановлены по причине того, что ходили по улице без медицинских защитных масок.

Теги:
Ташкент, Задержание, ГУВД Ташкента



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