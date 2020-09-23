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Студенты на лекции

В Узбекистане пройдет всемирная акция "Татарча диктант"

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200923/15035701/V-Uzbekistane-proydet-vsemirnaya-aktsiya-Tatarcha-diktant.html

Международная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке будет проведена в республике 26 сентября в 13.00 по местному времени.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Международная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке состоится в Узбекистане 26 сентября. "Татарча диктант" начнут проводить в 13.00 по местному времени.

Организаторами мероприятия выступили: Всемирный форум татарской молодежи, Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Телерадиокомпания "Новый Век".

Что необходимо сделать для участия:

  • скачать специальный бланк и распечатать его. Если нет возможности, то можно писать на обычном листе бумаги формата А4;
  • включить прямой эфир телеканалов ТНВ-Татарстан, ТНВ-Планета по телевизору или открыть соответствующую ссылку в сети Интернет в режиме реального времени;
  • после окончания отсканировать или сфотографировать бланк, а затем отправить его через Telegram-бот  либо в Telegram по номеру: +998(99)8873760.

В акции могут принять участие люди всех возрастов. Каждому добровольцу будет выдан сертификат участника.

Отмечается, что для стран зарубежья диктант будет читать Заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель Премии им. М. Джалиля — Филюс Кагиров.

Письменные работы проверят филологи, профессора и доктора филологических наук Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ.

О результатах проведенного диктанта можно будет узнать на официальном сайте мероприятия не позднее 30 дней после проведения акции.

Теги:
Тотальный диктант, диктант, Узбекистан, Татарстан



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