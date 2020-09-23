В Узбекистане пройдет всемирная акция "Татарча диктант"

Международная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке будет проведена в республике 26 сентября в 13.00 по местному времени.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Международная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке состоится в Узбекистане 26 сентября. "Татарча диктант" начнут проводить в 13.00 по местному времени.

Организаторами мероприятия выступили: Всемирный форум татарской молодежи, Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Телерадиокомпания "Новый Век".

Что необходимо сделать для участия:

скачать специальный бланк и распечатать его. Если нет возможности, то можно писать на обычном листе бумаги формата А4;

включить прямой эфир телеканалов ТНВ-Татарстан, ТНВ-Планета по телевизору или открыть соответствующую ссылку в сети Интернет в режиме реального времени;

после окончания отсканировать или сфотографировать бланк, а затем отправить его через Telegram-бот либо в Telegram по номеру: +998(99)8873760.

В акции могут принять участие люди всех возрастов. Каждому добровольцу будет выдан сертификат участника.

Отмечается, что для стран зарубежья диктант будет читать Заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель Премии им. М. Джалиля — Филюс Кагиров.

Письменные работы проверят филологи, профессора и доктора филологических наук Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ.

О результатах проведенного диктанта можно будет узнать на официальном сайте мероприятия не позднее 30 дней после проведения акции.