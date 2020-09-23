Главный тренер "Пахтакора" заразился коронавирусом

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. У главного тренера "Пахтакора" Шоты Арвеладзе выявлен коронавирус, сообщили в пресс-службе ташкентского футбольного клуба.
Команда в эти дни находится в Катаре — там проходит групповой этап Лиги чемпионов Азии.
"Вчера по итогам сдачи тестов стало известно, что у главного тренера Шоты Арвеладзе обнаружен коронавирус. По этой причине, согласно протоколу АФК, он был изолирован", — говорится в публикации.
У остальных представителей делегации и игроков COVID-19 не был выявлен, отметили в пресс-службе.