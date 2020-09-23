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Шота Арвеладзе

Главный тренер "Пахтакора" заразился коронавирусом

AP Photo / Dmitri Lovetsky
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200923/15038631/Glavnyj-trener-Pahtakora-zarazilsya-koronavirusom.html

Тест Шоты Арвеладзе на COVID-19, проведенный во вторник, показал положительный результат.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. У главного тренера "Пахтакора" Шоты Арвеладзе выявлен коронавирус, сообщили в пресс-службе ташкентского футбольного клуба.

Команда в эти дни находится в Катаре — там проходит групповой этап Лиги чемпионов Азии. 

"Вчера по итогам сдачи тестов стало известно, что у главного тренера Шоты Арвеладзе обнаружен коронавирус. По этой причине, согласно протоколу АФК, он был изолирован", — говорится в публикации.

У остальных представителей делегации и игроков COVID-19 не был выявлен, отметили в пресс-службе.

Теги:
коронавирус, Шота Арвеладзе, футбол, ФК "Пахтакор"



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