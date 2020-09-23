Главный тренер "Пахтакора" заразился коронавирусом, Узбекистан продолжает вывозить своих граждан на родину, власти пересмотрели расходы на стимулирующие выплаты бюджетникам. Обо всем этом — в материале.

В частности, он призвал всех работать удаленно, пабы и рестораны закрывать с четверга в 10 вечера, а заказы принимать только у сидящих за столами посетителей.