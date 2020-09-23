Занятия будут проводиться по субботам и воскресеньям на узбекском языке квалифицированными преподавателями, отобранными на конкурсной основе, с использованием специальных учебных материалов, полученных из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В Нью-Йорке открылась узбекская школа под названием Ziyo Art, сообщает МИДД Узбекистана.

Школа расположена по адресу: 16 Avenue О, Brooklyn NY 11204, и состоит из следующих предметов: "Узбекский язык и литература", "Этика", "Изобразительное искусство", "Шахматы" и "Математика".

Занятия будут проводиться по субботам и воскресеньям на узбекском языке квалифицированными преподавателями, отобранными на конкурсной основе, с использованием специальных учебных материалов, полученных из Узбекистана.

Генконсульством от имени Правительства Узбекистана были переданы в фонд библиотеки узбекской школы книги и художественные литературы.