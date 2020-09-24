В Ташкенте на день перекрыли вестибюли 17 станций метрополитена

По словам Жээнбекова, жизненно важное значение имеет развитие системы транспортно-коммуникационных коридоров, логистических центров и терминалов.

В период пандемии коронавируса срок внесения платежа за временное пользование учебными принадлежностями продлен до 10 октября.

Первая колонна прибудет в российский регион 25 сентября и в этот же день выедет обратно в Узбекистан, забрав около 700 соотечественников.