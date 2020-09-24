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В Ташкенте на день перекрыли вестибюли 17 станций метрополитена

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Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200924/15040735/V-Tashkente-na-den-perekryli-vestibyuli-17-stantsiy-metropolitena-.html

Сегодня, 24 сентября, некоторые холлы столичной подземки закрыты с 05.00 утра в связи с производственной необходимостью.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В связи с производственной необходимостью 24 сентября с 05.00 утра будут закрыты некоторые вестибюли столичного метро, сообщают в пресс-службе "Узбекистон Темир Йуллари".

Чиланзарская линия:

  • "Пушкин" – вестибюль со стороны моста "Салар";
  • "Хамид Олимжон" – вестибюль со стороны Банка НБУ;
  • "Амир Тимур Хиёбони" – вестибюль со стороны 50 школы;
  • "Мустакиллик майдони" – вестибюль со стороны "Площади Независимости";
  • "Халклар дустлиги" – вестибюль со стороны Ташкент-Сити;
  • "Новза" – вестибюль со стороны мечети "Новза";
  • "Мирзо Улугбек" – вестибюль со стороны стадион "Миллий".

Узбекистанская линия:

  • "Ташкент" – вестибюль со стороны Главпочтамта;
  • "Ойбек" – вестибюль со стороны Фармацевтического института;
  • "Космонавтлар" – вестибюль со стороны "Интерпола";
  • "Тинчлик" – вестибюль в сторону Газового проектного института.

Юнусабадская линия:

  • "Минг Урик" – вестибюль со стороны Музея Геологии;
  • "Абдула Кодирий" – вестибюль со стороны Института Гёте;
  • "Минор" – вестибюль со стороны Финансового института;
  • "Бодомзор" – вестибюль со стороны Банка НБУ;
  • "Шахристан"  – вестибюль в сторону базара "Юнусабад";
  • "Туркистон" – вестибюль со стороны "Уч Кахрамон".



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