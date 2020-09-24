В Ташкенте на день перекрыли вестибюли 17 станций метрополитена

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В связи с производственной необходимостью 24 сентября с 05.00 утра будут закрыты некоторые вестибюли столичного метро, сообщают в пресс-службе "Узбекистон Темир Йуллари".
Чиланзарская линия:
- "Пушкин" – вестибюль со стороны моста "Салар";
- "Хамид Олимжон" – вестибюль со стороны Банка НБУ;
- "Амир Тимур Хиёбони" – вестибюль со стороны 50 школы;
- "Мустакиллик майдони" – вестибюль со стороны "Площади Независимости";
- "Халклар дустлиги" – вестибюль со стороны Ташкент-Сити;
- "Новза" – вестибюль со стороны мечети "Новза";
- "Мирзо Улугбек" – вестибюль со стороны стадион "Миллий".
Узбекистанская линия:
- "Ташкент" – вестибюль со стороны Главпочтамта;
- "Ойбек" – вестибюль со стороны Фармацевтического института;
- "Космонавтлар" – вестибюль со стороны "Интерпола";
- "Тинчлик" – вестибюль в сторону Газового проектного института.
Юнусабадская линия:
- "Минг Урик" – вестибюль со стороны Музея Геологии;
- "Абдула Кодирий" – вестибюль со стороны Института Гёте;
- "Минор" – вестибюль со стороны Финансового института;
- "Бодомзор" – вестибюль со стороны Банка НБУ;
- "Шахристан" – вестибюль в сторону базара "Юнусабад";
- "Туркистон" – вестибюль со стороны "Уч Кахрамон".