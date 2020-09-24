Отабеков не исключил возможности введения в Узбекистане нового карантина

По его словам, в последнее время ежедневный прирост случаев заболевания COVD-19 превышает отметку в 600 человек.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Если эпидемиологическая ситуация в Узбекистане продолжит ухудшаться, то власти могут вновь пойти на введение карантинных мер.

Об этом заявил главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков.

"Полагаю, что не будет такого жесткого карантина, как два месяца назад. Но последнее время у нас ежедневно регистрируется более 600 случаев заражения коронавирусом. Это связано с тем, что население уже перестало соблюдать необходимые меры. Если мы продолжим усугублять эпидемическую ситуацию, правительство может ввести ряд ограничительных мер, в том числе строгие карантинные меры, как это делалось дважды", — отметил эпидемиолог.

По его словам, в конечном счете все зависит от самих граждан.

Отабеков напомним о важности ношения масок, соблюдения социальной дистанции в общественных местах, а также о необходимости дезинфекции и частого мытья рук.

По последним данным, с момента начала пандемии в Узбекистане выявлено 53 667 случаев заболевания COVID-19, сейчас на лечении находятся 3 390 граждан, уже выздоровели — 49 832 (это 93% от общего числа заболевших).