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Узбекистанцам разрешат фиксировать факты нарушения ПДД на телефон

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200924/15046466/Uzbekistantsam-razreshat-fiksirovat-fakty-narusheniya-PDD-na-telefon.html

В документе указано, что за совершение подобных правомерных действий, граждане будут получать материальное вознаграждение.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. На портале СОВАЗ размещен проект постановления Министерства внутренних дел, предусматривающий расширение списка видеооборудования для фиксации и отправки фактов нарушений правил дорожного движения (ПДД). В документе обозначено, что за совершение подобных правомерных действий, граждане будут получать материальное вознаграждение.

Согласно проекту, запечатлевать факты совершенного нарушения предлагается не только с помощью видеорегистраторов, но и средств видеонаблюдения, фотофиксации, а также мобильных телефонов.

Отмечается, что нововведение предоставит водителям и пешеходам дополнительную возможность для выявления случаев несоблюдения правил дорожного движения. 

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Сейчас в Узбекистане записи о нарушениях ПДД принимаются только с видеорегистратора, сделанные не позднее трех дней с момента происшествия. Очевидцам, зафиксировавшим подобные противозаконные действия, перечисляется вознаграждение в размере 5% от БРВ (11 150 сумов) общей суммы установленного штрафа.

Проект подлежит обсуждению до 4 октября текущего года.

Теги:
правонарушение, Узбекистан, ПДД



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