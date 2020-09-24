Узбекистанцам разрешат фиксировать факты нарушения ПДД на телефон

В документе указано, что за совершение подобных правомерных действий, граждане будут получать материальное вознаграждение.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. На портале СОВАЗ размещен проект постановления Министерства внутренних дел, предусматривающий расширение списка видеооборудования для фиксации и отправки фактов нарушений правил дорожного движения (ПДД). В документе обозначено, что за совершение подобных правомерных действий, граждане будут получать материальное вознаграждение.

Согласно проекту, запечатлевать факты совершенного нарушения предлагается не только с помощью видеорегистраторов, но и средств видеонаблюдения, фотофиксации, а также мобильных телефонов.

Отмечается, что нововведение предоставит водителям и пешеходам дополнительную возможность для выявления случаев несоблюдения правил дорожного движения.

Сейчас в Узбекистане записи о нарушениях ПДД принимаются только с видеорегистратора, сделанные не позднее трех дней с момента происшествия. Очевидцам, зафиксировавшим подобные противозаконные действия, перечисляется вознаграждение в размере 5% от БРВ (11 150 сумов) общей суммы установленного штрафа.

Проект подлежит обсуждению до 4 октября текущего года.