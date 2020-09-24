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Узбекистан отправил на родину 120 граждан Туркменистана

Nuz.uz
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200924/15047847/Uzbekistan-otpravil-na-rodinu-120-grazhdan-Turkmenistana.html

Жители соседней республики не могли выехать домой из-за введенных карантинных ограничений.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Накануне 120 граждан Туркменистана пересекли пограничный пункт "Алат" в Бухарской области Узбекистана.

Как сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе областного хокимията, жители соседней страны не могли выехать на родину в связи с карантинными ограничениями, введенными в Узбекистане из-за пандемии.

  • Узбекистан выпустил на родину 120 граждан Туркменистана
    Пресс-служба Бухарского областного хокимията
  • Узбекистан выпустил на родину 120 граждан Туркменистана
    Пресс-служба Бухарского областного хокимията
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Пресс-служба Бухарского областного хокимията
Узбекистан выпустил на родину 120 граждан Туркменистана

Не готова была их принять и туркменская сторона.

Застрявшие на территории другой страны граждане обратились в посольство Туркменистана в Ташкенте. Дипломаты решали вопрос на правительственном уровне, и в итоге стороны смогли договориться.

Отмечается, что среди вернувшихся к себе на родину также было восемь несовершеннолетних детей.

Граждан провожали официальные лица государственных структур, занимавшихся данным вопросом.

Женщинам вручали цветы.

Теги:
посольство, пандемия, границы, Узбекистан, Туркменистан



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