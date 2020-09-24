Узбекистан отправил на родину 120 граждан Туркменистана

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Накануне 120 граждан Туркменистана пересекли пограничный пункт "Алат" в Бухарской области Узбекистана.
Как сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе областного хокимията, жители соседней страны не могли выехать на родину в связи с карантинными ограничениями, введенными в Узбекистане из-за пандемии.
- Узбекистан выпустил на родину 120 граждан ТуркменистанаПресс-служба Бухарского областного хокимията
- Узбекистан выпустил на родину 120 граждан ТуркменистанаПресс-служба Бухарского областного хокимията
Не готова была их принять и туркменская сторона.
Застрявшие на территории другой страны граждане обратились в посольство Туркменистана в Ташкенте. Дипломаты решали вопрос на правительственном уровне, и в итоге стороны смогли договориться.
Отмечается, что среди вернувшихся к себе на родину также было восемь несовершеннолетних детей.
Граждан провожали официальные лица государственных структур, занимавшихся данным вопросом.
Женщинам вручали цветы.